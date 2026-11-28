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Delé Thomas gündemden düşmüyor. 19 yaşındaki hücum oyuncusu, disiplin sorunları nedeniyle geçen perşembe yeniden kadro dışı bırakıldı. Thomas, aralarında ESPN yorumcusu Anco Jansen'in de bulunduğu isimlerden eleştiri alıyor. Jansen, kanat oyuncusu hakkında özellikle sert konuştu.

"Bu çocuk sanki yumurtadan çıkmış gibi geliyor bana. Gerçeklere tamamen kapalı, hem de az buz değil," dedi Jansen, ESPN'deki Voetbalpraat programında.

Jansen'e göre Thomas'ın davranışları, NEC teknik direktörü Dick Schreuder'in benimsediği standartlarla bağdaşmıyor. "Schreuder yaşam tarzı ve benzeri konularla yakından ilgileniyor. Uyman gereken belirli standartlar var."

Jansen sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunlar seninle önceden kararlaştırılmışsa ve sen yine de akıl almaz şeyler yapıyorsan, bir noktada iş biter. O zaman futbolculuk yeteneklerini konuşmamıza da gerek kalmaz."

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Schreuder, Stade Rennes ile oynanacak Avrupa Ligi maçı öncesinde Ziggo Sport'a Thomas'a yeniden disiplin cezası verildiğini doğruladı. Teknik direktör, "Bu, takım olarak bizim için ne hoş ne de işimize yarayan bir durum. Bunu önceden de az çok bildiğimiz için konuyla her gün ilgileniyoruz. Sonuçta işler iyiye gitmiyor," dedi.

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Jan van Halst da Ziggo Sport'ta Thomas'ın tutumunu sert biçimde eleştirdi. Yorumcu, "Kulüp olarak gelişmek istiyorsun. Aranda böyle sorumsuz biri olunca bu, dikkat dağınıklığına ve rahatsızlığa yol açıyor," diye çıkıştı.

Bryan Linssen ise genç takım arkadaşına yardım etmeye çalışıyor. Hücum oyuncusu, Rennes maçının ardından Ziggo Sport'a, "Her gün onunla ilgilenip yardımcı olmaya çalışıyorum ama bazen senin de inisiyatif alman gerekiyor," dedi.

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"Bu konuda da ilerleme kaydetmeli. İyi bir oyuncu, bu yüzden aramızda olmasını istiyoruz." NEC, Rennes karşısında 3-1 kazandı ancak maçın ardından Thomas'ın kadro dışı bırakılması da dikkat çekici ölçüde konuşuldu.

Thomas'ın NEC'teki geleceği artık ciddi biçimde belirsiz. Hücum oyuncusu, bu sezonun başlarında Ajax maçı için de disiplin gerekçesiyle kadro dışı bırakılmıştı. Takıma yeniden ne zaman katılabileceği ise henüz belli değil.