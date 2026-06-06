Analist Marciano Vink'in oğlu Skye, Ajax'tan ayrılıyor ve Eredivisie'de oynamaya başlıyor

Leeuwarden merkezli kulüp, Cumartesi günü resmi kanalları aracılığıyla Skye Vink'in kariyerine SC Cambuur'da devam edeceğini duyurdu.

19 yaşındaki forvet, 2028 ortasına kadar sözleşmesi bulunan Ajax'tan transfer oldu. Vink'in Amsterdam'da A takıma yükselme şansı pek yoktu.

Cambuur'da ESPN analisti Marciano Vink'in oğlu, bir sezonluk uzatma opsiyonlu üç yıllık sözleşme imzaladı.

Teknik direktör Lars Lambooij, daha önce Lucas Jetten'in de Ajax'tan transfer edilmesinin ardından Vink'in gelişinden memnun. “Kısa sürede iki kez böyle bir durumun yaşanması tesadüf olarak nitelendirilebilir, ancak elbette her iki oyuncunun da Ajax'ın altyapısından geçtikten sonra mükemmel bir temele sahip olduğu bir gerçek.”

"Skye'de de bunu kesinlikle görebilirsiniz ve ayrıca bu sezon Eredivisie'de bizim için önemli bir rol oynaması için gerekli tüm teknik ve fiziksel koşullara sahip," diyor Lambooij kulübün web sitesinde.

Vink, Keuken Kampioen Divisie'de Jong Ajax formasıyla toplam 61 maçta forma giydi. Bu maçlarda yedi gol attı ve üç asist yaptı.

Vink'in Cambuur'a hangi şartlarla transfer olacağı bilinmiyor. Transfermarkt'a göre piyasa değeri 350.000 avro. Söylentilere göre Ajax onu geri satın alabilir.