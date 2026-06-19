Wim Kieft, Cuma günü De Telegraaf gazetesindeki köşe yazısında Frenkie de Jong’a yönelik eleştirel bir tavır sergiledi. Hollanda Milli Takımı’nın eski forveti, milli takımın orta saha oyuncusuna forvetlere daha sık derin paslar atması gerektiğini vurguladı.

Kieft, milli takım teknik direktörü Ronald Koeman’ın, De Jong’un Oranje orta sahasındaki katma değerini herkesten daha iyi değerlendirebileceğini vurguladı. “Buna rağmen, milli takım ve kulüp teknik direktörlerinin, De Jong’da dışarıdan bakanların göremediği her şeyi gören içeriden biriymiş gibi davranmaları şaşırtıcı. Ve bu nedenle De Jong’un oyununa eleştiri getirilmemesi gerektiği düşünülüyor.”

Hollanda Milli Takımı takipçisi, antrenörlerin her zaman De Jong’un etrafındaki durumu ‘taramadığını’ söylediğini duyar. “Ama Frenkie pas vermiyor. Sonuçta mesele bu: pas vermek ve De Jong’un durumunda bu çok daha hızlı olabilir.”

Öte yandan Kieft, Gakpo’nun çok sık çift markaj altında kaldığını da anlıyor. Bu nedenle Hollanda milli takımının sol kanat oyuncusuna pas atmak bir risk. “Ancak bazen fark yaratmak için risk almak oyunun bir parçasıdır. Frenkie de Jong iyi bir futbolcu, ancak şu anda Oranje’nin oyununu çok fazla yavaşlatıyor.”

“Oysa ondan tam da Hollanda milli takımının oyununu hızlandırmasını bekleyebilirsiniz. Örneğin, Gakpo’ya daha sık ve daha hızlı paslar atarak,” diyor FC Barcelona oyuncusu, Houston’da İsveç ile oynanacak Dünya Kupası grup aşamasının ikinci maçı öncesinde.

Kieft, haftalık yazısının sonunda bir rahatsızlığını da dile getiriyor. Antrenörlerin antrenmanlarda ve maçlar sırasında oyunculara sürekli olarak her türlü talimat vermesini çoğu zaman bir kabus olarak görüyor. Bunun sonucunda spontanlık kayboluyor, diyor.

“Sayısız toplantı ve maç kayıtlarının incelenmesi. Artık bir oyuncu olarak ne yapman gerektiğini sormak için parmağını kaldırmaktan başka bir şey yapamıyorsun. Oysa bu arada milli takım oyuncuları bile kendi başlarına çözüm üretmekte zorlanıyor,” diyor şüpheci Kieft.