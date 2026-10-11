Amuta: Zamalek'i yenmek kolay değil, Şenavi'nin sunduklarını da unutamayız

Mısır Ahly'nin teknik direktörü Faslı Hüseyin Ammuta, takımının pazar günü Mısır Premier Ligi'nde ezeli rakibi Zamalek karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetin hak edilmiş olduğunu söyledi ve kırmızılı takımın iki kalecisi Muhammed Şenavi ile Mustafa Şubeyr'e birlikte ihtiyaç duyduğunu ekledi.

Ammuta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Ahly ve Zamalek derbisi her zaman zordur, maç çok zorlu geçti; oyuncuların milli takımlardan ancak son anda dönmüş olmasını da hesaba katmak gerekiyor. Galibiyetimiz hak edilmişti, özellikle iki gol attıktan sonra."

Bunları da okuyun

Bernabeu ayağa kalktı: Villarreal karşısında Real Madrid oyuncularına ıslıklı protesto

Videoyla: Diomande, Real Madrid formasıyla ilk golünü attı; golden sonra Vinicius'a kırmızı kart

Ammuta sözlerini şöyle sürdürdü: "Tevfik Muhammed ve Eşref Dari harika bir görüntü ortaya koydular. Milli ara döneminde bir program hazırladık ve 3 hazırlık maçı oynadık. Eşref Dari ve Tevfik Muhammed gibi oyuncular var, onları hazırlamak için çalıştık; özellikle savunma hattında bazı ciddi sakatlıklar olduğu için."

Kaleci konusunda ise şunları kaydetti: "Muhammed Şenavi'ye de Şubeyr'e de ihtiyacımız var, ikisi de bizim için son derece önemli. Mustafa Şubeyr, Mısır'ın ilk kalecisi, ancak Şenavi'nin Ahly ve Mısır Milli Takımı'yla uzun dönemler boyunca ortaya koyduğu performansı da unutmamak gerekir."

Faslı teknik adam şöyle devam etti: "İkinci yarıda bazı değişikliklere ihtiyacımız vardı, Munsıf Bakrar ve Ömer es-Sai'yi oyuna aldık. Bazıları İmam Aşur'un istenen seviyede olmadığını düşünebilir, ama o iyi bir maç çıkardı. Zizo da harika bir maç oynadı; hem sağ hem sol kanatta görev yaptı, Aşur çıktıktan sonra da 10 numara pozisyonunda oynadı."

Ammuta, Ahly kanalına verdiği açıklamalarda da şunları söyledi: "Zamalek'i yenmek kolay değil; zihinsel ve fiziksel açıdan büyük bir çaba vardı, oyuncular görevlerine bağlı kaldılar ve özellikle forvetler fırsat yaratma konusunda kapasitelerini gösterdiler. İki golle kazanmak bizim için çok şey ifade eden bir sonuç. Ahly büyük bir kulüp, yüzyılın kulübü ve harikanın ötesinde bir taraftara sahip."

Kırmızılı ekip ilk golünü 39. dakikada Muhammed Hani'nin şutuyla buldu. İkinci gol ise 80. dakikada Cezayirli Munsıf Bakrar'dan geldi; Bakrar'ın yerden sert vuruşu Mehdi Süleyman'ın kalesinin uzak köşesine gitti.