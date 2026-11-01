İmam Aşur'un Ahli ile geleceğine ve son maçlarda teknik heyetin planlarından uzak kalmasının nedenine dair soru işaretleri artarken, kırmızılı kulüp resmi bir açıklama yaparak oyuncunun fiziksel durumuna ilişkin tartışmaları sona erdirdi ve sahaya çıkmamaya devam etmesinin gerçek nedenini açıkladı.

Ahli teknik direktörü Hüseyin Ammuta, yarın pazar günü Uluslararası Kahire Stadı'nda oynanacak El Mukavlun el-Arab karşılaşması için takımın kadrosunu açıkladı. Maç, Mısır Başkenti Kupası grup aşamasının ikinci haftası kapsamında, Üçüncü Grup'ta oynanacak.

Kadroya Muhammed Hani, Yasir İbrahim ve Ahmed Rıza üçlüsü geri dönerken, başta İmam Aşur olmak üzere Ahmed Mustafa Zizo, Muhammed el-Şennavi, Hüseyin el-Şahat ve Mervan Atiyye gibi bazı temel oyuncular, Faslı teknik adamın beklenen karşılaşma için yaptığı tercihler kapsamında kadroda yer almadı.

İmam Aşur'un yokluğunun sürmesi üzerine Ahli, resmi hesapları aracılığıyla orta saha oyuncusunun durumunu açıklamaya özen gösterdi; maçlardan çıkarılmasının yalnızca teknik nedenlerden kaynaklandığını, oyuncunun takım antrenmanlarına normal şekilde katıldığını ve herhangi bir sakatlığı bulunmadığını vurguladı.

Gelecek maçlar AHL Cup 13:00 ESL

Bu kararla birlikte Ammuta, İmam Aşur'u üst üste üçüncü maçta kadro dışı bırakmış oldu. Oyuncu daha önce Ahli'nin CAF Konfederasyon Kupası'ndaki Ugandalı Kitara ve Mısır Ligi'ndeki Modern Sport karşılaşmalarında da forma giymemiş, ardından Başkent Kupası'ndaki El Mukavlun el-Arab maçında yeniden kadro dışı kalmıştı.

İmam Aşur'un peş peşe gelen bu uzaklaşmaları, özellikle oyuncunun bu sezon düzenli olarak sahaya çıkma fırsatı bulamaması nedeniyle soru işaretlerini artırıyor. Zira Ahli forması altında yalnızca 4 maçta görev yaptı ve bu süreçte ne gol kaydedebildi ne de bir asist yapabildi.

Öte yandan Ahli, El Mukavlun el-Arab karşısına turnuvadaki ikinci galibiyetini almak ve Üçüncü Grup'un liderliğini tek başına sürdürmek amacıyla çıkıyor. Kırmızılılar turnuvaya Petrol Asyut'u 4-0 mağlup ederek güçlü bir başlangıç yapmış ve ilk üç puanını hanesine yazdırmıştı.

Kadrosunu vuran eksikliklere rağmen kırmızılı takım, güçlü başlangıcını değerlendirip galibiyet serisini sürdürmeyi umuyor. Maç ise teknik heyet için bazı oyuncuları denemek ve son dönemde yeterli süre alamayan bir grup futbolcuya şans vermek adına bir fırsat niteliği taşıyor.