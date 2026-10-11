Al Ahly'nin Faslı teknik direktörü Houssine Ammouta, Al Ahly ile Zamalek arasındaki Kahire derbisini, Kazablanka'da Wydad ile Raja'yı karşı karşıya getiren derbiye tercih etmeyi reddetti.

Ammouta, kariyerindeki ilk Mısır derbisini bu pazar akşamı Kahire Stadı'nda oynadı ve Al Ahly'yi Mısır Premier Ligi'nin altıncı haftasında Zamalek karşısında 2-0'lık galibiyete taşıdı.

Ammouta, kırmızılı ekibin başında geçirdiği iki dönemde Wydad'ı Fas Ligi kapsamındaki Kazablanka derbisinde Raja karşısında daha önce de galibiyete ulaştırmıştı.

Nisan 2017'de 1-0 kazanmış, ardından Ekim 2022'de 2-1'lik sonuçla bu başarısını tekrarlamıştı.

Mısır derbisinin ardından düzenlenen basın toplantısında Kooora'nın Afrika'nın en gürültülü ve en güçlü derbisine ilişkin sorusuna yanıt veren Ammouta, "Taraftarlar, her yerde derbi maçlarının başarısının sırrıdır" dedi.

Faslı teknik adam şöyle devam etti: "Al Ahly ve Zamalek taraftarları bugünkü maçtan önce ve maç sırasında muhteşem tablolar sundu. Yine de Kazablanka derbisinin özel bir tadı olduğunu düşünüyorum. Orada taraftarlar her zaman 60 ya da 65 bin seyirciye ulaşan bir yoğunlukla hazır bulunuyor ve taraftarların sunduğu tabloları görebiliyorsunuz."

Faslı teknik direktör gülümseyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir derbiyi diğerine tercih edemem."

Daha fazla baskı hissettiği derbiye ilişkin olarak Ammouta, "Derbi maçlarında baskı her zaman vardır. Baskıdan kaçınmak isteyen ve ona katlanamayan hiçbir teknik direktör ya da oyuncu, yüksek seviyeli bir takımda oynayamaz veya kupalar için yarışamaz" dedi.

Bu galibiyetle Al Ahly, 16 puana ulaşarak geçici olarak Mısır Ligi'nde liderliğe yükseldi. 15 puanla ikinci sırada bulunan Pyramids'in yarın pazartesi altıncı hafta kapsamında Ceramica Cleopatra ile oynayacağı maç bekleniyor.