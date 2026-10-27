Al Ahly ve Mısır Milli Takımı'nın eski kalecisi, spor yorumcusu Ahmed Shobeir, sonuçların düşüşe geçtiği bu dönemde kırmızı kaledeki birçok sıcak dosyanın perde arkasını açıkladı; Faslı teknik direktör El Hüseyin Ammuta ile Ahmed Rıza arasındaki anlaşmazlığın gerçeğinden, İmam Aşur'un durumuna, Muhammed Hani ve Yasser İbrahim'in oynama geleceğine kadar birçok konuya değindi.

Shobeir, El Hüseyin Ammuta ile Al Ahly orta saha oyuncusu Ahmed Rıza arasında bir kavga yaşandığını yalanladı ve oyuncunun sahaya çıkamadığı için üzgün olduğunu, bunun da her oyuncunun yeteneklerini kanıtlamak için fırsat elde etme isteği göz önüne alındığında doğal bir durum olduğunu vurguladı.

Shobeir, "X" platformundaki hesabından şu açıklamayı yaptı: "Ahmed Rıza, Ammuta ile mi kavga etti? Hayır, kavga etmedi. Ahmed Rıza üzgün mü? Evet, üzgün. Ahmed Rıza kızgın mı? Oynamayan her oyuncu üzülür, ama marifet üzüntünün senin seviyene de antrenmanına da yansımaması, yüzünü asmamandır."

Shobeir, İmam Aşur'un durumuna da değinerek, oyuncunun Mısır'ın en önemli futbolcularından biri olmasına rağmen, antrenmanlardaki seviyesi ve gösterdiği çaba konusunda teknik heyet içinde bir memnuniyetsizlik bulunduğuna, bunun da oyuncunun alışılagelmiş performansıyla kıyaslandığına işaret etti.

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İmam'ın ilk on birde kalmaya devam etmesinin antrenmanlardaki ciddiyetine ve sahaya çıkma fırsatı bulduğunda sergileyeceği seviyeye bağlı olacağını belirten Shobeir, performansındaki bir gelişmenin onu yeniden ana planın içine sokabileceğini, mevcut durumun sürmesinin ise ilk on birden uzaklaşmasına yol açabileceğini vurguladı.

Ayrıca Al Ahly'nin, sonuçların düşüşe geçtiği bu dönemde takım içinde daha fazla disiplini dayatmaya kararlı göründüğünü, kendi ifadesine göre yönetim ve teknik heyetin daha iyi sonuçlar elde etmek için gerekli koşulları sağladıktan sonra bu tutumu benimsediğini ekledi.

Muhammed Hani ve Yasser İbrahim şüphe altında

Muhammed Hani ile ilgili olarak Shobeir, oyuncunun sözleşme yenilemesinin oynama oranı maddesindeki bir anlaşmazlığa bağlı olduğunu, oyuncunun bu şarttan muafiyet elde etmek istediğini, Al Ahly'nin ise sözleşme yenilemeleri konusunda koyduğu kurallara bağlı kaldığını doğruladı.

Hani'nin antrenmanlara düzenli katılmasına rağmen önümüzdeki dönemde oynamasının şüpheli hale gelebileceğine işaret eden Shobeir, Wael Gomaa'nın daha önce oyuncunun kadro dışı bırakılmasını teknik bir karar olarak nitelendirdiğini, oynama fırsatı bulmasının zor olmaya devam edeceği beklentisiyle hatırlattı.

Shobeir ayrıca Yasser İbrahim'in durumunu da sözleşme yenileme ve teknik seviye dosyalarıyla ilişkilendirerek, oyuncunun sağlıklı olduğunu ancak son maçta yer almadığını, takımın ihtiyaçlarına ve teknik heyetin performansına ne ölçüde ikna olduğuna göre oynama durumunun değişebileceğini açıkladı.

Shobeir sözlerini, Muhammed Hani ve Yasser İbrahim'in oynamalarının, Al Ahly içindeki teknik değerlendirmelerle sözleşme yenileme dosyalarının iç içe geçmesi nedeniyle önümüzdeki dönemde takip edilmeye devam edeceğini vurgulayarak noktaladı.