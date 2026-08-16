Mısır ekibi Al Ahly, birçok Avrupa kulübünün hizmetlerini almaya duyduğu ilgi karşısında, milli kalecisi Mustafa Şubeyr'in bu yaz transfer döneminde ayrılma ihtimaline dair tutumunu netleştirdi.

«Africa Foot» sitesine göre, Al Ahly son saatlerde Danimarka kulübü Nordsjælland'dan Mustafa Şubeyr'i transfer etmek için 2,5 milyon dolarlık bir teklif aldı.

Kulüp yönetimi ayrıca, birçok Avrupa kulübünün bu yaz transfer döneminde Mısırlı kaleciyi kadrosuna katma girişimleri kapsamında, bir Çek kulübünden de başka bir teklif aldı.

Tekliflerin çokluğuna rağmen Al Ahly'nin tutumu net görünüyor; zira kulüp yönetimi, milli kaleciyi gelecek sezon takımın temel unsurlarından biri olarak gördüğü için Mustafa Şubeyr'in bu transfer döneminde ayrılması fikrini bir kenara bırakmaya karar verdi.

Şubeyr'in Al Ahly ile birlikte kaydettiği istatistikler, takım içindeki öneminin büyüklüğünü yansıtıyor; toplam 6058 dakika süre alarak 70 maçta forma giydi. Kalecinin kalesi bu maçlar boyunca 44 gol gördü, buna karşılık 38 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

«Africa Foot» sitesinin öğrendiğine göre, Al Ahly'nin teknik direktörü Faslı Hüseyin Ammuta, takımla yürüttüğü sportif projesinde Mustafa Şubeyr'e büyük ölçüde güveniyor.

Faslı teknik direktör, milli kalecinin kadrosunda önemli bir unsuru temsil ettiği görüşünde ve Al Ahly'nin büyük şampiyonluklar için mücadele etme ve daha fazla kupa kazanma arzusu doğrultusunda, gelecek sezon ona güvenmeyi planlıyor.

Bu doğrultuda teknik ekip, Avrupa kulüplerinden gelen artan ilgiye rağmen Mustafa Şubeyr'in ayrılışını mevcut planları arasında görmüyor.

Fransa kulübü Troyes de birkaç hafta önce Mustafa Şubeyr'i transfer etmeye ilgi göstermişti; «Africa Foot» sitesinin yayınladığı özel bilgilere göre bu kulüp, Mısırlı kaleciyi takip eden Avrupa kulüpleri listesine eklenmiş oldu.

Bu bağlamda, Şubeyr'in İtalya Ligi'ne, özellikle Como kulübü aracılığıyla ya da Nordsjælland'a transfer olma ihtimalinden bahseden raporlar, Al Ahly'nin mevcut tutumuyla örtüşmüyor.

Al Ahly yönetimi, kulübün temel unsurlarını korumaya ve bu yaz transfer döneminde önemli oyuncularından vazgeçmemeye yönelik kararı doğrultusunda, oyunculara herhangi bir transfer teklifinin şu an için pazarlık konusu olmayacağını bildirdi.

Dolayısıyla, Nordsjælland'ın 2,5 milyon dolarlık teklifine, Çek teklifine ve birçok Avrupa kulübünün ilgisine rağmen, Şubeyr'in bu yaz Al Ahly'den ayrılması, kulübün tutumunda meydana gelebilecek yeni gelişmeler beklenirken hâlâ uzak bir ihtimal olarak görülüyor.