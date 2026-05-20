Jay Enem (23), önümüzdeki yaz Kızıl Yıldız Belgrad ile Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında forma giyecek. Amsterdamlı oyuncu, 2022'de Ajax'tan sözleşme alamadı ve İtalya ile Kıbrıs'tan geçerek sonunda Sırbistan'a geldi. Voetbalzone'a verdiği röportajda, fiziksel olarak güçlü forvet, bugüne kadarki sıra dışı kariyerini anlatıyor.

Yazan: Wessel Antes

Hollanda'da daha çok Rode Ster olarak bilinen FK Crvena zvezda, bu sezon da Sırbistan'da hakimiyetini sürdürdü. Balkanlar'ın en büyük ve en başarılı kulübü, lig ve kupa ikilisini kazandı ve üç ay sonra milyarlarca dolarlık turnuvanın grup aşamasına katılmayı umuyor.

Enem, bu başarıya Hollanda'dan bir katkı sağladı. Ocak ayında takıma katılan oyuncu, on altı resmi maçta altı gol ve iki asist kaydetti. "Sırbistan'a transferim harika sonuç verdi."

Amsterdam

Enem'in futbol hikayesi Amsterdam-Zuidoost'un sokaklarında başlıyor. “Hayatımın ilk on yılını Ganzenhoef'te geçirdim, sonra Diemen'e taşındık. Futbola olan sevgimi babamdan miras aldım.”

“Ganzenhoef’te arkadaşlarımla hep kilise meydanında futbol oynardım. O zamanlar Cristiano Ronaldo olmak istiyordum. Bir ara CTO’70’te saha futbolu oynamaya başladım. Sonunda daha üst seviyelere çıkmak istedim ve AFC’ye geçtim. O andan itibaren her şey çok hızlı gelişti,” diye hatırlıyor Enem.

Enem, daha küçük yaşlarda takım arkadaşlarına ve rakiplerine karşı fiziksel üstünlüğüyle dikkatleri üzerine çekmiş ve AZ, FC Utrecht, FC Volendam ve Sparta Rotterdam gibi kulüplerin ilgisini kazanmıştı. “Sonunda AZ’yi seçtim. Orada bir yıl oynadım, Kian Fitz-Jim gibi isimlerle birlikte, ardından Ajax beni transfer etti.”

“Bu kolay bir seçimdi. Ajax, Ajax’tır, özellikle de Amsterdam doğumlu biri için. Bu, gerçekleşen bir rüyaydı. De Toekomst, evimden beş dakika uzaklıktaydı, yani pratik açıdan da çok uygun bir durumdu. Ajax’ta oynamanın getirdiği o baskıyı çok seviyordum. Turnuvalarda herkes önceden kazanacağınızı bekliyordu. Bu durum bana çok iyi geliyordu,” diyor Enem.

Enem, sonunda Ajax’ın altyapısında altı yıl oynadı. “Kian, Devyne Rensch, Youri Baas, Youri Regeer, Gibson Yah ve Naci Ünüvar ile birlikte 2003 kuşağındaydım. En iyisi kimdi? Naci. Maçları gerçekten belirleyebiliyordu.”

Enem, bugün bile Ajax’ta öğrendiklerinin meyvesini yiyor. Yine de çocukluk aşkı olan kulüpte kendini kanıtlayamadı. “Diz sorunları nedeniyle iki önemli yılı kaçırmak zorunda kaldım. 2022'de A takımın hazırlık maçlarında iyi bir performans gösterdim, ancak sözleşmesi olmayan tek oyuncu olarak beni Jong Ajax'ta tutmak istediler. Bu pek güven verici değildi.”

“O zamanlar on dokuz yaşındaydım ve bir noktada para kazanmak istersiniz. Bu, kendinize bakabilmek için de önemlidir. Jong Ajax’ın yoğun programının yanı sıra, öylece bir iş daha yapamazsınız. Umarım bir gün Johan Cruijff ArenA’da bunun aksini kanıtlayabilirim,” diyor Enem.

Venedik

2022 yazında Enem, Venezia ile çok yıllık bir sözleşme imzaladı. “Bana en çok güvenen kulüp onlardı. Serie B’ye yeni düşmüşlerdi ve genç yeteneklerle yeniden hücum futbolu oynamak istiyorlardı. Bana çok iyi bir adım gibi geldi.”

Enem tek başına İtalya'ya gitti. “Her şey benim için yeniydi ve Ajax'ta geçirdiğim zamanlara göre çok farklıydı. İlk dönem oldukça zordu, ama genel olarak yeni durumlara oldukça hızlı adapte olabiliyorum.”

“İkinci antrenmanımda üç ay sürecek bir sakatlık geçirdim, bu da işleri zorlaştırdı. Sonunda Venezia’da ilk maçımı oynadım, ama ardından sezonu Serie C’deki Vis Pesaro’da tamamlamam gerektiği söylendi. Bu konuda söz hakkım yoktu,” diyor Enem. “Gerilemem orada başladı.”

Enem, Vis Pesaro formasıyla sadece yedi maçta forma giydi ve bu maçlarda gol katkısı yapamadı. “Venezia’ya döndüğümde yine garip davranışlarla karşılaştım. Hemen kadro dışı bırakıldım ve aylarca takımla antrenman yapmadım.”

Enem için somut kiralama seçenekleri bekleniyordu ve kendisi Hollanda'ya dönmeyi bile düşünüyordu. Sonunda Venezia, Eylül ortasında onu Kıbrıs'taki Ethnikos Achna'ya kiraladı.

Kıbrıs

Bu acil çözüm Enem için iyi sonuç vermedi. “Ethnikos’a formda gelemedim, çünkü aylarca sadece bireysel antrenman yapmıştım. İki kısa süreli oyuna girdikten sonra tekrar sakatlandım, bu sefer sezonun geri kalanı için.”

Yine de Enem, Kıbrıs'ta kalmaya karar verdi ve 2024/25 sezonu için Omonia'ya kiralanmayı kabul etti. “O kulüple bir hazırlık maçı oynamıştım ve onlar benden etkilenmişti. O sırada pek fazla seçeneğim yoktu ve bunu son bir şans olarak gördüm: ya hep ya hiç durumundaydı.”

“Zor ama öğretici bir yıldı. Ligde sonuncu olarak bitirdik ve ben sadece dört gol attım. Yine de kendimi gösterebildim ve geliştirebildim, çünkü nihayet tam bir sezon boyunca forma giyebildim. Bu bana büyük bir güven verdi ve bunun için Tanrı’ya şükrediyorum, çünkü kariyerimden şüphe duyduğum dönemler gerçekten oldu.”

“Yeterli niteliklere sahip olduğum için, içimde bu potansiyelin olduğunu hep biliyordum. Ama bir noktada bunu kanıtlaman da gerekiyor. Birkaç kez başarısız olursan, kulüpler sana öylece bir sözleşme teklif etmez,” diyor Enem.

1,95 metre boyundaki forvet, her zaman kendine inanması gerektiğini öğrendi. “Başkaları artık inanmasa da ya da işler istediğim gibi gitmese de. Futbol her zaman adil değildir. Bunu anlamak için bunu kendim yaşamam gerekiyordu.”

Belgrad

Kıbrıs'taki hayat harikaydı, ancak Enem geçen yaz başka bir yol seçti. “OFK Belgrad'ın direktörü menajerimle iletişime geçti ve beni takımda görmek için can atıyordu. Sürekli arıyordu.”

Bu güven, Enem'in Temmuz ayı sonunda OFK ile sözleşme imzalamasını sağladı. “Bu adım son derece iyi sonuç verdi, çünkü Sırp futboluna çok uyum sağladım. Derinlikten hoşlanan, boşluklara hücum eden ve bire bir mücadeleleri seven bir oyuncuyum. Bu lig oldukça sert ve tempo açısından Kıbrıs'takinden daha yüksek. Bu sayede birçok genç yetenek kendini gösterme şansı buluyor.”

Enem bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirdi. OFK formasıyla oynadığı on yedi resmi maçta on gol attı ve bir asist yaptı. “Bu, büyük ilgi uyandırdı. Onlara karşı gol attıktan sonra Red Star somut bir teklifte bulundu. Ayrıca Rusya’dan birkaç kulüp beni istiyordu ve Getafe ile Ferencváros da ilgileniyordu.”

Geçen kış Crvena Zvezda aradığında, Enem hemen ikna oldu. “Ek bir avantaj da Belgrad’da yaşamaya devam edebilmemdi. Aynı şehir, aynı lig, ama Balkanlar’ın en büyük kulübünde. Her şey mükemmeldi.”

Crvena zvezda

Enem şu anda, satın alma opsiyonu bulunan Crvena zvezda'da kiralık olarak oynuyor. Bu nedenle, yakında birkaç yıllık bir sözleşme imzalayacağı tahmin ediliyor. “Takıma yardım etmeye devam etmek istiyorum ve gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı umuyorum.”

Enem, Crvena Zvezda Belgrad'da coşkulu taraftarların keyfini çıkarıyor. "Özellikle Partizan'la oynanan derbi sırasında. Geçen sezon onlara karşı şampiyon olduk, bu yüzden bunu yaşamak çok özeldi." Enem için bir başka önemli an ise Avrupa Ligi'ndeki ilk maçıydı; Lille deplasmanında 0-1 galibiyette önemli bir asist yaptı.

Enem'in kadrosunda birkaç tanınmış takım arkadaşı var. “Marko Arnautovic beni en çok etkileyen isim oldu. Olağanüstü bir kariyeri var ve benim de çok şey öğrenebileceğim, benimle benzer özelliklere sahip bir forvet.”

“Komik olan şey, FC Twente’de geçirdiği zaman sayesinde onunla Hollandaca konuşabilmem. Orayı çok sevmişti. Kalecimiz Matheus, Ajax’ta oynamıştı ama çoğunlukla Portekizce konuşuyor. Yine de Amsterdam’da geçirdiği zamanları konuştuk.”

“Futbolseverlerin dikkat etmesi gereken bir Rode Ster oyuncusu Vasilije Kostov. Henüz on sekiz yaşında, ama çok fazla süre aldı ve çok gol atıyor. Bence çok ileri gidebilir,” diyor Enem.

Enem’in önümüzdeki sezon için net bir hedefi var. “Şampiyonlar Ligi’nde oynamak ve bol bol gol atmak. Bu sezondan bile daha fazla. Bu kesinlikle mümkün. Rode Ster’de şampiyon olmak normal bir şey ama ön eleme turlarında bunu paraya çevirmeliyiz.”

Gelecek

Enem, bir yıl içinde büyük bir özgüven kazandı. Şu an için tüm dikkatini Rode Ster'e vermiş durumda, ancak gelecekte daha birçok adım atabileceğini düşünüyor. “Kıbrıs'ta oynarken, şu anda Şampiyonlar Ligi'ni hayal edebileceğimi hiç beklemiyordum. Öyleyse neden olmasın?”

“Şu anki formumu sürdürebilirsem, daha pek çok şey mümkün. Belki iki yıl sonra yepyeni fırsatlar ortaya çıkar. Çok fazla hayalim var ve bunun benim için bir sınır olduğunu düşünmüyorum.”

“Bir gün Premier Lig’de oynamak istiyorum. Bu benim için en büyük hedef ve bunun için çok çalışacağım. Öncelikle Rode Ster için daha fazla gol atmak istiyorum,” diyor Enem kararlı bir şekilde.

Enem, kontratı olmayan bir Ajax oyuncusundan Rode Ster’de milyonlarca euroya mal olan bir forvete dönüştü. Uluslararası kariyer hayali kurmaya cesaret edebiliyor mu? “Kesinlikle milli takımda oynamak istiyorum. Bu, Hollanda ya da Nijerya için mümkün olabilir, bu yüzden şimdiden hiçbir şeyi göz ardı etmiyorum. Her iki federasyondan da henüz bir haber almadım.”

“Oranje’de bir şans elde etmek için daha da gelişmem gerekecek ve Nijerya’nın da Victor Osimhen başta olmak üzere en iyi forvetleri var. Milli maçlarda oynamak benim için bir rüya, ama ben özellikle şu an ve burayla ilgileniyorum. Adım adım ilerleyeceğim ve sonra nereye varacağımı göreceğim,” diye bitiriyor Enem.