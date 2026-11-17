Almanya kalecisi Marc-Andre ter Stegen, Amsterdam'a özgüvenle dönmeye hazır olduğunu söyledi. Ajax'ın yıldızı, Hollanda karşısında alınan çarpıcı 5-0'lık galibiyetin ardından takımının karşı pres taktiğini övdü.

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Berlin'de gövde gösterisi

Almanya, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasını Olimpiyat Stadı'nda Hollanda'yı 5-0 mağlup ederek görkemli biçimde tamamladı ve A2 Grubu'nda zirveyi aldı. Ajax kalecisi Marc-Andre ter Stegen için bu farklı galibiyet, ezeli rakiplerine karşı psikolojik açıdan güçlü bir mesaj niteliğindeydi.

Boğucu yüksek pres sayesinde kalede nispeten sakin bir akşam geçirse de Ter Stegen, Hollanda'nın bu yüzyıldaki en ağır yenilgisini aldığı maçta takımının tarihi bir gol yemeden kazanma başarısında pay sahibiydi.

Karşı presin gücünü övdü

Maç sonrası basın röportajında karşılaşmayı değerlendiren Ter Stegen, Almanya'nın agresif karşı presinin Hollanda'nın geriden oyun kurmasını nasıl tamamen etkisiz bıraktığını ve sürekli fırsatlar yarattığını vurguladı.

“Bugün gerçekten harika bir maç izledik. Açıkça daha iyi olduğumuz birçok an vardı. Bugün bu farkla kazanmayı sonuna kadar hak ettik,” dedi Ter Stegen.

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“İlk yarıda, topu ne zaman kaybetsek hemen ileri doğru pres yaptık, rakibi baskı altına aldık ve bunun sonucunda topu geri kazandıktan sonra değerlendirebileceğimiz alanları tekrar tekrar bulduk. Bu da doğal olarak size sürekli şu hissi veriyor: Şu anda baskıdan çıkamıyorlar.”

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Amsterdam'a dönmeye cesaret edebilir mi?

Millî maç arasının sona ermesiyle Alman kaleci, kulüp düzeyinde Eredivisie devi Ajax'ta kiralık olarak forma giydiği Hollanda'ya dönmeye hazırlanırken kendisini sıra dışı bir durumun içinde buluyor.

Hollanda millî takımını farklı mağlup ettikten sonra Amsterdam'a dönmeye cesaret edip edemeyeceği sorulan Ter Stegen, gülümseyerek şu yanıtı verdi: “Umarım dönebilirim. Sonuçta kişisel bir mesele değil. Yine de benim için her zaman özel bir maç. Kesinlikle mütevazı kalmalı ve aynı şekilde devam etmeliyiz. İlerlememizin yolu bu. Bize hiçbir şey karşılıksız verilmiyor. Bunu bugün de gördük. Sahada muazzam bir enerji ortaya koyduk. Doğal olarak Amsterdam'a özgüvenle dönüyorum.”

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Gelecek için istekli bir kadro kurmak

Çeyrek finalleri ve millî takımın Jurgen Klopp yönetimindeki yapısal gelişimini değerlendiren Ter Stegen, kadrodaki başarı arzusunun takımı ileri taşıdığını vurguladı.

“Oldukça uzun süren son hazırlık kampında iki takımımız vardı. Teknik direktör, elindeki oyunculara dair geniş ve genel bir fikir edindi. Sonunda, o kamp sırasında o an için en iyi olduğunu düşündüğü kişileri seçtiğine inanıyorum,” diye açıkladı Ter Stegen.

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“Sonuçta futbol, performansa dayalı bir spor. Özellikle millî takımda her zaman en iyi oyunculara ihtiyacımız var. İstekli, hevesli ve başarıya aç bir takım oluşturduğunuzda ortaya harika bir şey çıkabilir.”