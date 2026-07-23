Ittihad Kulübü'nün, mevcut yaz transfer döneminde Nijerya Milli Takımı'nın yıldızını kadrosuna katma şansı, ikna edici olmayan bir teklif nedeniyle azaldı.

Basında çıkan haberler, Ittihad Kulübü'nün, Belçika ekibi Club Brugge'ün orta saha oyuncusu Nijeryalı Raphael Onyedika ile bu yaz mevcut transfer döneminde anlaşmak için Alman kulübü Eintracht Frankfurt ile rekabete girdiğini ortaya koymuştu.

Ancak Belçika gazetesi "nieuwsblad", Ittihad'ın Nijeryalı oyuncuyla anlaşmak için yaptığı teklifin Club Brugge yönetimi için ikna edici olmadığını doğruladı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun daha önce açıkladığına göre, Belçika kulübü, gelecek sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle Onyedika'nın ayrılığına onay vermek için 10 milyon euro almak istiyor.

Ittihad, Nijeryalı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için mali teklifini iyileştirmek zorunda kalacak; özellikle de geçen sezon sonunda sözleşmesi zaten sona eren Brezilyalı Fabinho'nun yerine yeni bir oyuncu aradığı bir dönemde.

Onyedika esas olarak defansif orta saha mevkiinde oynuyor, ayrıca ön libero ve stoper mevkilerinde de başarılı. 25 yaşındaki oyuncu, 2022 yılından bu yana Club Brugge forması giyiyor.

Belçika ekibine katıldığından bu yana Onyedika, Nijerya Milli Takımı kadrosunun değişmez bir tercihi haline geldi ve o tarihten itibaren milli takımla 26 maça çıkarak 3 gol kaydetti ve tek bir gol asisti yaptı.

Ittihad'ın adı, defansif orta saha mevkisinde birçok oyuncuyla anlaşmak için gündeme gelmişti; bunların başında Fenerbahçe'nin yıldızı Faslı Sofyan Amrabat ile Al Ahly oyuncusu Mısırlı Marwan Attia geliyor.