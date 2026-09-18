Amrabat sessizliğini bozdu: Muhammed Vehbi'nin açıklamalarına ateşli yanıt

Hollanda ekibi Ajax Amsterdam'ın orta saha oyuncusu Faslı milli futbolcu Sofyan Amrabat, Fas A Milli Takımı teknik direktörü Mohamed Wahbi'nin, kendisinin şu dönemde milli takımı temsil etmeye hazır olmayışının nedenlerine dair açıklamalarına yanıt vermek için sessizliğini bozdu ve tutumunun temelde forma giymekle ya da aldığı süreyle ilgili olmadığını vurguladı.

Amrabat, "ESPN" ağına yaptığı açıklamada, tutumunun aldığı dakikalardan memnun olmamasına bağlanmasının işin gerçeğini yansıtmadığını söyledi ve Wahbi'nin bu yorumuna şaşırdığını dile getirdi.

Fas A Milli Takımı teknik direktörü, oyuncunun şu dönemde milli takımı temsil etmeye hazır olmadığını açıklamasını, forma giyme oranından memnun olmayışına bağlamıştı.

Amrabat, ilk on birde yer almanın ya da dakika sayısının tutumunun nedeni olduğunu reddederek, bunun kararının ardındaki neden olmadığını vurguladı.

Fas Milli Takımı'nı temsil etmesinin, forma giyme biçimine ya da sahada geçirdiği süreye bağlı olmadığını açıkladı.

Amrabat şunları söyledi: "Bunu beklemiyordum. Durum biraz tuhaf." Kariyeri boyunca, ister forma giydiği kulüplerde ister milli takımda olsun, hiçbir zaman ilk on birde yer talep etmediğini ve bunu herhangi bir takımı temsil etmesi için şart koşmadığını vurguladı.

Ajax Amsterdam'ın orta saha oyuncusu, Fas Milli Takımı'nı temsil etmenin kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak, ülkesinin formasını giymenin, maçlardaki forma giyme süresinden bağımsız olarak bir oyuncunun elde edebileceği en büyük onur olduğunu belirtti.

Amrabat, Fas Milli Takımı'nı temsil etmenin değerinin dakika sayısıyla belirlenmediğini, oyuncunun ister 90 dakika ister 20 ister 10 dakika oynasın ya da hiç oynamasın bunun değişmeyeceğini vurgularken, mevcut tutumunun ilk on birde yer alma ya da oyun süresi alma meselesinden tamamen ayrı olduğuna dikkat çekti.