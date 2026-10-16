Arap pop müziğinin tartışmasız kralı Amr Diab, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Coca-Cola Arena'da vereceği büyük konser için enerjik sahne performansını yeniden Dubai'ye taşıyor. Kırk yılı aşkın efsanevi kariyeriyle Mısırlı müzik ikonu, zamana meydan okuyan Akdeniz tınılarıyla dünyanın dört bir yanındaki dinleyicileri etkilemeye devam ediyor.
İlkbaharda yapılması planlanan konserinin ertelenmesinin ardından, hayranların klasikleşmiş şarkılara ve listelerin zirvesine çıkan yeni parçalarına eşlik etmeye hazırlandığı bu sonbahar konserine talep hiç olmadığı kadar yüksek.
GOAL biletlerin satış durumu, fiyat kategorileri ve yerinizi hemen nasıl ayırtabileceğinizle ilgili tüm önemli ayrıntıları derledi.
Amr Diab konseri ne zaman?
|Tarih ve saat
|Etkinlik
|Yer
|Biletler
|7 Kasım 2026 Cumartesi, 21.00
|Amr Diab Dubai konseri
|Coca-Cola Arena, Dubai, BAE
|Biletler
Konserin saat 21.00'de başlaması planlanıyor. Kapılar ise gösteriden iki saat önce açılacak.
Amr Diab biletleri nereden alınır?
Amr Diab'ın Dubai konserinin resmî biletleri doğrudan Coca-Cola Arena'nın internet sitesinden vePlatinumlist üzerinden satın alınabilir.
Amr Diab biletleri ne kadar?
Bilet seçenekleri her bütçeye uygun şekilde düzenlenmiş; standart giriş biletleri oldukça erişilebilir fiyatlardan başlıyor. Resmî Coca-Cola Arena platformunda bilet fiyatları Bronze kategorisi için 245 AED'den başlıyor. Bu, konseri canlı izlemek için en ucuz seçenek.
Resmî bilet kategorileri ve başlangıç fiyatları şöyle:
- Bronze L4: 245 AED'den başlayan fiyatlarla
- Pearl L4: 295 AED'den başlayan fiyatlarla
- Gold L4: 345 AED'den başlayan fiyatlarla
- Regular Standing (14 yaş ve üzeri): 395 AED'den başlayan fiyatlarla
- Silver: 395 AED'den başlayan fiyatlarla
- Diamond: 595 AED'den başlayan fiyatlarla
- Fanpit Standing (14 yaş ve üzeri): 645 AED'den başlayan fiyatlarla
- Premium: 695 AED'den başlayan fiyatlarla
- Premium Diamond: 795 AED'den başlayan fiyatlarla
- Platinum: 1.095 AED'den başlayan fiyatlarla
- VIP: 1.295 AED'den başlayan fiyatlarla
- VVIP: 1.495 AED'den başlayan fiyatlarla
Resmî satıştaki genel bilet kontenjanları tükenirse Platinumlist gibi ikincil satış platformları, son anda yer bulmak için alternatif bir seçenek sunuyor. Bu platformlarda fiyatlar genellikle yaklaşık 350 AED'den başlıyor.
Amr Diab hakkında bilmeniz gereken her şey
El Hadaba adıyla da sevilen Amr Diab, Arap dünyasının ticari açıdan en başarılı sanatçılarından biri. Orta Doğulu bir sanatçının kazandığı en fazla World Music Awards ödülüyle Guinness Dünya Rekoru'nu elinde tutuyor. Canlı konserleri, yüksek enerjili prodüksiyonu, dünya standartlarındaki ışıklandırması ve kariyerinin farklı dönemlerinden şarkıları içeren repertuvarıyla tanınıyor.
Kasım 2026'daki bu konser, daha önce nisan ayı için planlanan performansın resmî yeni tarihi. İlk tarih için satın alınan tüm biletler, 7 Kasım 2026 Cumartesi günkü konser için geçerliliğini koruyor.
Önemli etkinlik bilgileri ve mekân kuralları:
- Mekân bilgileri: Coca-Cola Arena, Dubai'deki City Walk'ta yer alıyor. 17.000 kişiye kadar kapasitesiyle bölgenin en büyük kapalı ve klimalı eğlence mekânı.
- Yaş sınırlamaları: 12 aylıktan büyük tüm konukların geçerli bir bilete sahip olması gerekiyor. 16 yaşından küçük katılımcılara 18 yaşında veya daha büyük bir yetişkin eşlik etmeli. Regular Standing ve Fanpit dâhil olmak üzere zemindeki ayakta izleme alanlarına yalnızca 14 yaş ve üzerindekiler alınacak.
- Ağırlama ve VIP deneyimleri: Daha ayrıcalıklı bir akşam geçirmek isteyen konuklar, kişi başı 2.500 AED'den başlayan fiyatlarla The Elevate Deck için rezervasyon yaptırabilir. Pakete hızlı giriş, en fazla dört konuk için özel bir kokteyl masası, karşılama görevlisi hizmeti ve beş aşamalı sabit menü dâhil.
- Ulaşım: Coca-Cola Arena'ya Dubai Metrosu'nun Burj Khalifa / Dubai Mall istasyonundan kısa bir yürüyüşün veya taksi yolculuğunun ardından ulaşılabilir. City Walk genelinde halka açık otoparkların yanı sıra araç çağırma hizmetleri için ayrılmış yolcu alma ve bırakma alanları bulunuyor.
- Dijital biletler: Elektronik biletler, mekânın girişlerinde cep telefonundan okutulmak üzere etkinlikten beş gün önce doğrudan bilet sahiplerine gönderiliyor.