Arap pop müziğinin tartışmasız kralı Amr Diab, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Coca-Cola Arena'da vereceği büyük konser için enerjik sahne performansını yeniden Dubai'ye taşıyor. Kırk yılı aşkın efsanevi kariyeriyle Mısırlı müzik ikonu, zamana meydan okuyan Akdeniz tınılarıyla dünyanın dört bir yanındaki dinleyicileri etkilemeye devam ediyor.

İlkbaharda yapılması planlanan konserinin ertelenmesinin ardından, hayranların klasikleşmiş şarkılara ve listelerin zirvesine çıkan yeni parçalarına eşlik etmeye hazırlandığı bu sonbahar konserine talep hiç olmadığı kadar yüksek.

GOAL biletlerin satış durumu, fiyat kategorileri ve yerinizi hemen nasıl ayırtabileceğinizle ilgili tüm önemli ayrıntıları derledi.

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Amr Diab konseri ne zaman?

Tarih ve saat Etkinlik Yer Biletler 7 Kasım 2026 Cumartesi, 21.00 Amr Diab Dubai konseri Coca-Cola Arena, Dubai, BAE Biletler

Konserin saat 21.00'de başlaması planlanıyor. Kapılar ise gösteriden iki saat önce açılacak.

Amr Diab biletleri nereden alınır?

Amr Diab'ın Dubai konserinin resmî biletleri doğrudan Coca-Cola Arena'nın internet sitesinden vePlatinumlist üzerinden satın alınabilir.

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Amr Diab biletleri ne kadar?

Bilet seçenekleri her bütçeye uygun şekilde düzenlenmiş; standart giriş biletleri oldukça erişilebilir fiyatlardan başlıyor. Resmî Coca-Cola Arena platformunda bilet fiyatları Bronze kategorisi için 245 AED'den başlıyor. Bu, konseri canlı izlemek için en ucuz seçenek.

Resmî bilet kategorileri ve başlangıç fiyatları şöyle:

Bronze L4: 245 AED'den başlayan fiyatlarla

Pearl L4: 295 AED'den başlayan fiyatlarla

Gold L4: 345 AED'den başlayan fiyatlarla

Regular Standing (14 yaş ve üzeri): 395 AED'den başlayan fiyatlarla

Silver: 395 AED'den başlayan fiyatlarla

Diamond: 595 AED'den başlayan fiyatlarla

Fanpit Standing (14 yaş ve üzeri): 645 AED'den başlayan fiyatlarla

Premium: 695 AED'den başlayan fiyatlarla

Premium Diamond: 795 AED'den başlayan fiyatlarla

Platinum: 1.095 AED'den başlayan fiyatlarla

VIP: 1.295 AED'den başlayan fiyatlarla

VVIP: 1.495 AED'den başlayan fiyatlarla

Resmî satıştaki genel bilet kontenjanları tükenirse Platinumlist gibi ikincil satış platformları, son anda yer bulmak için alternatif bir seçenek sunuyor. Bu platformlarda fiyatlar genellikle yaklaşık 350 AED'den başlıyor.

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Amr Diab hakkında bilmeniz gereken her şey

El Hadaba adıyla da sevilen Amr Diab, Arap dünyasının ticari açıdan en başarılı sanatçılarından biri. Orta Doğulu bir sanatçının kazandığı en fazla World Music Awards ödülüyle Guinness Dünya Rekoru'nu elinde tutuyor. Canlı konserleri, yüksek enerjili prodüksiyonu, dünya standartlarındaki ışıklandırması ve kariyerinin farklı dönemlerinden şarkıları içeren repertuvarıyla tanınıyor.

Kasım 2026'daki bu konser, daha önce nisan ayı için planlanan performansın resmî yeni tarihi. İlk tarih için satın alınan tüm biletler, 7 Kasım 2026 Cumartesi günkü konser için geçerliliğini koruyor.

Önemli etkinlik bilgileri ve mekân kuralları: