Amourricho van Axel Dongen: Chelsea ve Bayern Münih'i geri çeviren Ajax'ın genç yıldızı

Klişe haline gelmiş olabilir ancak Ajax akademisi dünyanın herhangi bir yerinde yetenek üretme ve geliştirme konusunda en iyilerden biri olmaya devam ediyor.

Altyapı çıkışlı Ryan Gravenberch, Jurrien Timber ve Devyne Rensch'in takım içindeki kilit rollerini düşündüğümüzde bu durumun ne kadar doğru olduğunu görüyoruz.

Bununla birlikte, son yıllarda, Ajax'ta özellikle forvet ve kanat oyuncuları eksikliği yaşandı.

Eski NXGN kazananı Justin Kluivert, 2019'da Roma'ya gitmeden önce 56 maçta 13 gol atıp 10 asist yaparak ortaya çıkan son isim oldu.

Bu durum değişebilir. Şu anki Jong Ajax kadrosu; Naci Ünüvar, Sontje Hansen ve Christian Rasmussen dahil olmak üzere gelecek vaat eden forvetlerle dolu.

Ancak Ten Hag'ın kadrosuna girme konusunda en önde olan oyuncu, bu üç gençten bile daha genç.

Jong Ajax'ın menajeri John Heitinga, GOAL'e verdiği demeçte, "Takımda patlama yapmak için yeterli yetenek olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Bunu başaran ya da en azından birkaç kez A takımda oynamayı başaran son isim (Amourricho) Van Axel Dongen."

Amourricho van Axel Dongen!!



❤️ for the game & ❤️ for his family#AjaxO17 pic.twitter.com/7ImMkuUN00 — AFC Ajax (@AFCAjax) October 5, 2019

Van Axel Dongen son 18 ayda Ajax akademisinin mücevherlerinden biri olarak ortaya çıktı ve 17 yaşındaki oyuncu antrenman yaparken gören herkesi etkiledi.

2013'ten beri kulübün akademisinde yer alan kanat oyuncusunun yaratıcılığını ve hızını izlemek heyecan verici. 2020-21'deki performansları ona şimdiden her yıl Ajax akademisinin en iyi oyuncusuna verilen Abdelhak Nouri Kupasını kazandırdı.

Gravenberch, Rensch, Ünüvar'ın yanı sıra Matthijs de Ligt ve Christian Eriksen, ödülün önceki kazananlarıydı. Ancak ona ilk ilham veren başka bir Ajax efsanesi: Clarence Seedorf.

Genç yıldız, Trouw'a "Onu örnek alıyorum" dedi.

“Annem bana onu işaret etti ve ardından videoları izleyerek onu tanımaya başladım. İyi bir futbolcuydu ama aynı zamanda iyi bir insandı."

Van Axel Dongen'in babası Otmar, Ajax Showtime'a yaptığı açıklamada, "Seedorf, Amourricho'ya Instagram üzerinden Amo'nun iyi durumda olduğunu ve böyle devam etmesi gerektiğini söylediği bir mesaj gönderdi" dedi.

"Bu gerçekten mutluluk verici bir andı. Amourricho bundan gerçekten hoşlandı ve bu onu daha iyi olmaya devam etmesi için motive ediyor.”

Van Axel Dongen futbola ilk adımlarını ünlü Zeeburgia akademisinde attı.

Merkezi Amsterdam'da olan kulüp, bir dizi profesyonel oyuncunun gelişmesine yardımcı oldu, ancak başlangıçta Van Axel Dongen gerekli seviyede değildi ve kulüpten ayrıldı.

Amatör takım OSV için oynayana kadar Ajax'ın radarına girmedi. Sonrasında oyuncu kaşifleri topu taşırken patlayıcılığını ve özgüvenini fark etti.

Oradan, kendisi de geleceğin potansiyel bir yıldızı olan arkadaşı Gabriel Misehouy ile birlikte kulübe resmi olarak katıldı. İlk olarak tabi ki bir denemeye tabi tutuldu.

Ağırlıklı olarak sol kanatta oynayan Van Axel Dongen, hızlı bir şekilde farklı yaş gruplarını atlamaya başladı ve bu süreçte Avrupa'nın birçok seçkin kulübünün dikkatini çekti.

Chelsea, Bayern Münih ve Borussia Dortmund, genç yıldızı transfer etmek için hamleler yaptı ancak o tercihini Ajax'tan yana kullandı. İlk profesyonel sözleşmesini 15 yaşında imzalayarak, "Hedefim ne olursa olsun burada kalmaktı. Ajax'ta başarılı olmak istiyorum."

Van Axel Dongen, Hollanda 2. Ligi'nde oynayan Jong Ajax ile ilk maçında asist yaptı, beş gün sonra ikinci maçında fileleri buldu.

Bu sezon, UEFA Gençlik Ligi'nde Ajax'ın kaptanlığını yaptı ve Ten Hag'ın dikkatini beş maçta dört gol atarak çekti. Sonrasında Aralık ayında A takımdaki ilk maçına çıktı.

Bu, Van Axel Dongen'in şu anda Ajax ile çıktığı 3 maçtan biri ve kendisini geçen ay sahalardan uzak tutan ayak bileği sakatlığından kurtulduktan sonra daha fazla fırsat elde etmesi bekleniyor.

Heitinga, "Amourricho'nun çok fazla potansiyeli var" diyor. "Kendisinden beklentiler yüksek.

"Fark yaratan bir çocuk. Büyük bir bireyselliğe sahip ama hem çizgide hem de içerde topla kat edebiliyor. Gücü var.

"Takım oyuncusu. Ne istediğini biliyor ve atması gereken adımların çok farkında.

"Ara sıra A takımla antrenman yapıyor ve her şey daha da hızlı ilerlediği için kendisine meydan okunduğunu görebiliyorsunuz.

"Amourricho'nun yetenekli bir oyuncu olduğunu görebilirsiniz. Tüm dikkatler artık onun üzerinde."

Ocak transfer döneminde, David Neres'in satılması ve yeni bir oyuncuyla anlaşma sağlanamamasıyla birlikte ışıklar artık Amourricho için daha parlak yanıyor.

Ten Hag, sorunlarına Van Axel Dongen'e güvenerek çözüm üretebilir. Ayrıca Van Axel Dongen, son zamanlarda Ajax akademisi yıldızlarının trendini geniş çapta geliştirecek bir oyuncu olabilir.