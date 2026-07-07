Amota: Al-Ahli’yi çalıştırma fırsatı her yıl gelmez… İşte medyaya ve taraftarlara mesajım

Al-Ahly’nin yeni teknik direktörü Faslı Hüseyin Ammouta, “Kırmızı Kale” ile olan serüvenine net mesajlarla başladı ve bu mesajlarda görevi kabul etmesine neden olan sebepleri açıkladı. Ayrıca medyayla ilişkilerindeki felsefesinden bahsederek, gerçek başarının kamera lenslerinin önünde değil, yeşil sahada yaratıldığını vurguladı ve aynı zamanda Afrika kıtasının en büyük kulüplerinden birinin başına geçmenin getirdiği sorumluluk ve baskının farkında olduğunu da belirtti.

Al-Ahly, Danimarkalı Yes Torup’un yerine Hüseyin Ammota’yı birinci futbol takımının teknik direktörü olarak atadığını duyurmuştu. Ammota, Mısır Ligi ve Mısır Kupası’nda yoğun rekabetin yaşanacağı yeni sezonda takımı yönetecek ve Afrika Konfederasyon Kupası’nda da mücadele edecek.

Amota, tanıtım basın toplantısında şunları söyledi: “Ben çok fazla konuşmayı veya medyada sık sık görünmeyi tercih etmeyen teknik direktörlerden biriyim; bu nedenle medyada sıkça görünme konusunda baskı olmaması umuduyla. Elbette medyaya hak ettiği ilgiyi göstereceğiz, ancak ben her zaman sahada olan bitenin konuşulmasını tercih ederim.”

Al-Ahly’nin yeni teknik direktörü sözlerine şöyle devam etti: “Bu köklü kulübün başına geçen ilk Faslı teknik direktör olduğum için büyük mutluluk duyuyorum. Kulübün hedeflerine ulaşmak ve şampiyonluklar kazanarak taraftarlarını mutlu etmek için Wael Gomaa ve tüm teknik kadro üyeleriyle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.”

Faslı teknik direktör, Al-Ahli’yi çalıştırmayı kabul etmesine neden olan temel sebebi şöyle açıkladı: “Benim için temel motivasyon, Al-Ahli gibi büyük bir kulübü çalıştırma fırsatının her yıl karşımıza çıkmamasıdır. Bu nedenle bu zorlu görevi kabul etmekte tereddüt etmedim. Takımı şampiyonluklara ulaştırarak taraftarları mutlu etmeyi umuyorum.”

Amota, takıma ilişkin vizyonunu şöyle açıkladı: “Daha önce de Al-Ahli’yi takip ediyordum, ancak dışarıdan takip etmek kulüp içinde çalışmaktan çok farklı. Takımdan uzaktayken maçı keyif için izlersiniz, ancak teknik direktör olduğunuzda, rekabetçi bir takım kurabilmek için oyuncularla her gün iletişim kurarak kişiliklerini ve potansiyellerini tanımalısınız.”

Açıklamalarını Al-Ahli taraftarlarının önemini vurgulayarak şu sözlerle sonlandırdı: “Al-Ahli’nin sahip olduğu büyük taraftar desteğinden yararlanmalıyız. Daha önce bu takımla iki kez karşılaştım ve taraftarlarının ne kadar büyük bir etki yarattığını çok iyi biliyorum. Al-Ahli’de çalışmayı kabul eden herkes, bu baskıyla başa çıkmaya hazır olmalı ve bunu, başarıya ulaşmak ve şampiyonluklar kazanmak için daha fazla azim kazandıran bir motivasyona nasıl dönüştüreceğini bilmelidir.”