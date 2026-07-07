Amota, Al-Ahli ile yapılan anlaşmanın sırlarını açıklıyor… ve yıldızlara kızgın bakışlar atıyor

Al-Ahly kulübünün teknik direktörü olarak ilk resmi görünümünde Faslı Hüseyin Ammota, kendisini “Kırmızı Kale”nin başına getiren müzakerelerin perde arkasını açıkladı; kendisiyle iletişime geçen taraflar, takımla ilgili teknik vizyonunu, yıldız oyuncularla, transferlerle ve genç yeteneklerle olan ilişkilerindeki yaklaşımını anlattı. Amota, öncelikli hedefinin Al-Ahli’yi şampiyonluk kürsüsüne taşımak olduğunu vurguladı ve kulüp içindeki çalışmalarda sadece sahadaki performans ve özverinin önemsendiğini belirtti.

Mahmud El-Khatib başkanlığındaki Al-Ahly kulübü, daha önce, Danimarkalı Jes Torup’un yerine görevi devralan Faslı Hüseyin Ammouta liderliğindeki yeni teknik kadro kapsamında, Mısır Ligi, Mısır Kupası ve Afrika Konfederasyon Kupası müsabakalarına hazırlanmak üzere, Velid Salah El-Din’in yerine futbol direktörü olarak Wael Gomaa’nın atandığını duyurmuştu.

Amota, tanıtım basın toplantısında şunları söyledi: "Bu büyüklükte bir basın toplantısına ilk kez katılıyorum. Mahmoud El-Khatib başkanlığındaki Al-Ahly Yönetim Kurulu’na, Yassin Mansour’a ve atamamımı oybirliğiyle onaylayarak bana, istatistikler ve başarılar açısından Afrika’nın en iyi kulübü olan bu kulübün yapısına katılma fırsatı veren tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim."

Amota sözlerine şöyle devam etti: “Al-Ahly’yi çalıştırma sorumluluğunu üstlenmek benim için bir onurdur. Taraftarlarının sadece şampiyonlukları ve zaferleri kabul ettiğini çok iyi biliyorum ve hepimiz bu sorumluluğun büyüklüğünün farkındayız. Kulübün ismine yakışır bir sezon geçirmeyi umuyorum ve mevcut imkânlarla tüm şampiyonluklar için en güçlü adaylardan biri olduğumuza inanıyorum.”

Amota, Al-Ahly ile yapılan görüşmelerin ayrıntılarını açıklayarak şunları söyledi: “Görüşmeler bir aydan fazla bir süre önce başladı. Benimle ilk iletişime geçen kişi Sayed Abdel Hafiz’di; Mısır dışında bir yerde buluştuk. Ardından Yassin Mansour benimle konuştu ve daha sonra sözleşmenin ayrıntılarını tartıştık; her şey iyi gitti ve sonunda anlaşmaya vardık.”

Transfer politikası hakkında ise şunları söyledi: “Yabancı oyuncu seçimi tüm uyruklara açıktır. Takımın ihtiyaçlarına uygun Faslı bir oyuncu varsa bu iyi olur, çünkü Fas futbolunu ve oradaki oyuncuları iyi tanıyorum. Ancak Al-Ahly dünya çapında bir kulüp ve seçimlerimiz sadece Faslı oyuncularla sınırlı kalmayacak; yönetim ve teknik ekibin vizyonuna göre, uyruğu ne olursa olsun en uygun oyuncuyu kadroya katacağız.”

Takım içi rekabet hakkında ise şunları söyledi: “Al-Ahli temelde yıldızlarla dolu bir kulüp ve bu kulübe ait olan herkes kendi alanında bir yıldızdır. Tüm oyunculara sahip oldukları deneyim ve yetenekleri nedeniyle saygı duyuyorum, ancak öncelik her zaman en bağlı, en özverili ve takıma katkı sağlayabilecek oyuncuya verilecektir. Tek belirleyici faktör saha içindeki performans olacaktır.”

Genç oyuncuların kadroya yükseltilmesi konusunda ise şunları açıkladı: “Al-Ahli’de var olan büyük baskı ve şampiyonluklar için sürekli rekabet etme çabası, genç oyuncularla kademeli bir şekilde çalışmayı gerektiriyor. Takımın ihtiyaçlarına göre bazılarını kadroda kullanabiliriz, ancak kadroda genç oyuncuların bulunmasının önemine inanıyorum.”