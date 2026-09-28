Gazeteci Fabrizio Romano, kötü bir başlangıç yapan takımın ardından teknik direktör Michael Carrick'in geleceğine ilişkin Manchester United ve INEOS grubunun niyetini açıkladı. Premier Lig'de oynadığı beş maçtan yalnızca birini kazanan takım, Brighton karşısında iki gollük üstünlüğünü kaptırarak Lig Kupası'ndan elendi.

Takım ayrıca İngiliz ekipleri karşısında kalesini gole kapatmayı başaramadı ve rakip forvetler üzerindeki baskı yoğunluğunun zayıf olması nedeniyle eleştirilere maruz kaldı. Öte yandan, Azerbaycan ekibi Sabah karşısındaki ilk Şampiyonlar Ligi çıkışı dışında, maçlarının çoğunda Carrick yönetiminde geçen sezonun ikinci yarısında sergilediği düzeyi ortaya koyamadı.

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Romano'nun açıklamalarını "YouTube" üzerinden aktaran TEAMtalk sitesine göre Romano, "Kulüp başka hiçbir teknik direktörle iletişime geçmedi ve ne teknik direktörlerle ne de menajerlerle görüşmeler yürütüyor" dedi ve "Durum şu anda sakin, aylarca böyle devam etmesi umuluyor" ifadelerini kullandı.

Son sonuçların ne kulübü ne de Carrick'i memnun etmediğini, ancak Manchester United'ın teknik direktörüne güvendiğini, özellikle Carlos Baleba'nın gelmesi ve yaz boyunca orta sahanın yeniden inşa edilmesiyle birlikte bunun uyumu sağlamak için zaman gerektirdiğini de sözlerine ekledi.

Romano, Carrick'in daha önceki teknik direktörlerin takımdaki kariyerini bitiren o kâbusu yaşamadığını açıkladı: oyuncuların desteği.

Şunları aktardı: "United oyuncuları Carrick'i ve fikirlerini destekliyor, büyük çoğunluğu onun yanında." Bu durum, daha önce Erik ten Hag ve Ruben Amorim gibi benzer bir desteği görmeyen diğer teknik direktörlerin yaşadıklarının aksine gerçekleşiyor.

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak teknik direktörün devamlılığını ve projenin uzun vadede başarısını güvence altına almak için sonuçlar yine de şart."

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