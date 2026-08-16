Milan'ın teknik direktörü Ruben Amorim, eski takımı Manchester United ile yaptıkları karşılaşmada herhangi bir özel duygu hissetmediğini belirterek, artık olmak istediği yerde bulunduğunu vurguladı.

Milan, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı son hazırlık maçında cumartesi akşamı Manchester United'ı 4-2 mağlup etti. Böylece İtalyan ekibi, Serie A müsabakalarının başlamasından önce yaz hazırlık döneminde ilk galibiyetini elde etmiş oldu.

Portekizli teknik direktör, haziran ayında Milan'ın başına geçmeden önce Old Trafford Stadı'nda 14 ay süren çalkantılı bir dönem geçirmişti. Ancak eski takımıyla yaptığı karşılaşmanın kendisi için hiçbir ek duygu taşımadığını açıkladı.

Amorim, "Sky Sport Italia" kanalına şöyle konuştu: "Hayır. Benim için sıradan bir maçtı sadece. Milan ile imza attığımdan beri Manchester United'a karşı hiçbir şey hissetmedim."

Şöyle devam etti: "Manchester United'da bulunmuş olmaktan yalnızca gurur duyuyorum ve kulübü hâlâ seviyorum. Ancak Milan ile imza attıktan sonra hiçbir konuda kötü bir şey hissetmiyorum, çünkü çok mutluyum ve olmak istediğim yerdeyim. Sadece burada devam etmek istiyorum."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Elbette, onlara karşı yeniden oynamak özeldi. Ama bu yaz hazırlık maçlarından birinde galibiyet almak istiyordum; ligde kendimizi iyi bir şekilde ortaya koyalım ve taraftarımızın önünde iyi bir görüntü verelim ki, ilk maçımızda bize destek olsunlar."

Milan, Samuel Chukwueze, Alvadgo Sissé, Gonçalo Ramos ve Ruben Loftus-Cheek'in golleriyle Manchester United karşısında geriye düştüğü maçı 4-2'lik galibiyete çevirdi. Amorim'in ekibi Serie A'daki yolculuğuna gelecek hafta sonu, Torino'ya konuk olacağı maçla başlayacak.

Amorim maçın ardından, takım kadrosuyla ilgili bir dizi konuya da değindi. Bunların arasında Rafael Leao'nun geleceği ve bazı oyuncuları hesaba katmama kararı da yer aldı.

Teknik direktör, Christian Pulisic ve Alexis Saelemaekers gibi oyuncuların rekabeti karşısında Leao'nun "yerini kazanmak için mücadele etmesi" gerekeceğini belirtti ve Portekizli millî oyuncunun sakatlığının ciddi olduğunu düşünmediğini ekledi.

Amorim ayrıca, Mike Maignan ve Adrien Rabiot'nun kendi isteği üzerine ek bir dinlenme süresi aldığını, ikilinin takımın Serie A açılış maçına hazırlanmak üzere pazar günü Milan'a döneceğini belirtti.