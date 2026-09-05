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Amorim Torino MilanGetty

Çeviri:

Amorim: “Son 20 yılda 2 lig şampiyonluğu ve 0 İtalya Kupası kazandık”

AC Milan

Ruben Amorim, Milanello’daki basın toplantısında, yarın akşam saat 20.45’te Torino’daki Alianz Stadyumu’nda oynanacak Juventus-Milan maçı öncesinde mikrofonlara konuştu. Aşağıda sözlerinden bir kesit yer alıyor.

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"En önemli şey şu ki ben Milan’ı görüyorum ve benim için bu dünyanın en iyi kulübü, ancak 20 yılda 0 İtalya Kupası ve 2 Scudetto kazandık. Yolunda gitmeyen bir şey var, bunu biliyoruz. Yapacak çok işimiz var, çalışmalı ve hedeflerimize zamanında ulaşmalıyız. Chivu’nun ya da başka herhangi birinin ne dediği umurumda değil. Ama yıllar boyunca Milan’ın neden Milan gibi olmadığını düşünmeye odaklanmalıyız. Bu yüzden kendi takımımıza odaklanmak daha iyi ve başkalarının ne söylediği bizi ilgilendirmemeli. Takımı hak ettiği seviyeye geri döndürmek için çalışıyoruz". 

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