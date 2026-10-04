Amorim Serie A’da yenilgisiz ama henüz taraftarı ve bahisçileri ikna edemedi: Noel’e kadar görevden alınmasına 4,00 oran veriliyor

Beş haftada üç galibiyet ve iki beraberliğin ürünü olan 11 puan ve dolayısıyla Serie A’da hâlâ yenilgisiz; liderdeki üç takımla birlikte bunu başaran tek ekip. Tek leke ise Avrupa Ligi’nde Benfica’ya karşı alınan (ağır) yenilgi oldu. Milan teknik direktörü olarak Serie A’daki ilk beş maçında Ruben Amorim’in topladığı bilanço bu, ancak görünen o ki Portekizli çalıştırıcının geleceğine dair soru işaretlerini gidermeye yetmiyor: Sisal ve Snai’nin bahis analistlerine göre Noel’e kadar görevden alınmasına 4,00 oran veriliyor; bu oran sezon başındaki 5,00’e kıyasla düşmüş durumda.





Şimdilik Amorim etrafındaki şüphecilik sürüyor: futbolda zamanın ve sabrın hiç olmadığı bilinir; hele ki henüz iki ay önce İtalya’ya gelmiş ve kadrosunda birçok değişiklik yaşanmış bir teknik direktörden söz ediliyorsa. Benfica karşısında alınan ve daha önce de değinilen yenilginin ardından San Siro’daki ıslıklar da bunun bir göstergesi oldu; o maçta Milano tribünlerinde bulunan Antonio Conte, Milan taraftarında yeniden bir hayal uyandırdı. Lecce karşısındaki galibiyet, Şeytan’a ve Amorim’e yeniden güven verdi; Portekizli teknik adam, aranın ardından geri döndüğünde şüphecileri ikna etmeye çalışmak zorunda kalacak.