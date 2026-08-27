Amorim, Maignan hakkındaki tartışmalara son noktayı koydu: "Projeye çok bağlı"

Milan-Venezia maçı öncesinde Milan teknik direktörü Ruben Amorim , 2026/27 Serie A Enilive sezonunun ikinci haftasında lagün ekibine karşı oynanacak mücadeleyi değerlendirmek için basın toplantısında konuştu. Açıklamalarından öne çıkan bazı bölümler şöyle:





Maignan’ı onun için yoğun geçen bir yazın ardından nasıl buldunuz?

“Öğrendiğim bir şey varsa, o da bir şeyi doğru değerlendirebilmek için kendi gözlerimle görmem gerektiği. Onunla konuştum, bu projenin içinde yer alan bir oyuncu, bir lider. Detaylar konusunda çok güçlü, saygı talep ediyor ve burada kalmasını istiyoruz. Yeni kaleci antrenörüyle mutlu görünüyor. Sosyal medyada onun hakkında çok konuşulduğunu biliyorum. Antrenmanda bir lider gibi davranıyor ve bu da bana burada çok mutlu olduğunu düşündürüyor”