Milan, Manchester United kaptanı Bruno Fernandes'in durumunu yakından takip ediyor; zira Ruben Amorim, eski oyuncusuyla yeniden bir araya gelmek istiyor.

İtalyan "Calciomercato" ağına göre, Portekizli orta saha ile kulüp yönetimi arasındaki ilişki bozuldu ve oyuncu, önümüzdeki ocak ayındaki kış transfer döneminde ayrılmanın yollarını arayabilir.

Fernandes, bu hafta başında Manchester United'ın Old Trafford'da Bournemouth'a karşı aldığı yenilgi sırasında yedek kulübesinde oturdu.

Bu durum, oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde Como'ya karşı alınan 4-1'lik yenilginin ardından kulübü açıkça eleştirmesinin ardından geldi; Fernandes, Manchester United'ın geleceğe bakmak yerine geçmişteki başarılarına gereğinden fazla odaklandığını belirtmişti.

Kendisi de giderek artan bir baskı altında bulunan teknik direktör Michael Carrick ise oyuncunun açıklamalarına açıkça karşı çıktı.

Fernandes'in Manchester United ile sözleşmesi haziran 2027'ye kadar uzanıyor, ancak uzatma görüşmeleri çıkmaza girdi.

Kulüp, sözleşmeyi bir yıl daha uzatma seçeneğine sahip; bu da oyuncunun bedelsiz ayrılmasını önlemek ve satışından maddi bir karşılık elde edebilmeyi güvence altına almak için başvurabileceği bir yol olabilir.

Oyuncunun sözleşmesi ayrıca yabancı kulüpler için değeri yaklaşık 65 milyon euro olan bir serbest kalma bedeli de içeriyor; 32 yaşındaki oyuncu, geçen yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'dan gelen cazip maddi teklifleri reddetmişti.

Milan'ın önündeki en büyük engel ise Fernandes'in yıllık net 10,2 milyon euroluk maaşı; bu rakam İtalyan kulübünün maddi gücünü çok aşıyor, bu yüzden transferin mümkün hâle gelebilmesi için hem oyuncunun hem de kulübün tavizler vermesi gerekecek.

Amorim, Old Trafford dönemi boyunca birlikte çalıştığı Fernandes'in yeteneklerini çok iyi biliyor.

Teknik direktör, Udinese ve Sampdoria'nın eski orta sahasının, 3-4-2-1 dizilişine dayanan taktiksel planında forvetin arkasındaki hücumun kurgulandığı iki pozisyondan birinde parlayabileceğine inanıyor.