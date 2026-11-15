Milan'ın teknik direktörü Portekizli Ruben Amorim, dört savunmacılı oyun sistemine güvenmeye karar vermesinin ardından bek mevkiinde değişiklik yapmanın arayışında ve önümüzdeki kış transfer döneminde eski oyuncularından biri olan Manchester United'ın Faslı futbolcusu Nousair Mazraoui'yi yeniden kadrosuna katmayı düşünmeye başladı.

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İtalyan "Calciomercato" ağının aktardığına göre, dörtlü savunma düzenine geçiş, Amorim'in Milan'daki serüveninde ilk taktiksel dönüm noktasını oluşturdu; teknik adam özellikle lig müsabakaları düzeyinde net bir oyun kimliğine ulaşmayı başardı.

Ancak oyun tarzındaki bu değişime, kulübün transfer piyasasındaki önceliklerinde de bir düzenleme eşlik etti; zira Portekizli teknik direktör hem sağ hem de sol kanatta oynayabilen uzman bir bek arıyor ve bu da Mazraoui'yi bu ihtiyacı karşılamak için öne sürülen seçeneklerden biri haline getiriyor.

Faslı milli oyuncu, daha önce Manchester United dönemindeki tecrübesi sırasında kendisiyle çalışmış olan Amorim nezdinde büyük bir takdir görüyor; zira oyuncu, Manchester United'ın yaşadığı zorlu sezonda düzenli forma şansı bulamadı.

Mazraoui, Premier Lig'de 5 maçta, Şampiyonlar Ligi'nde iki maçta ve İngiltere Lig Kupası'nda bir maçta forma giydi; bunlar İngiliz ekibiyle kariyerinin en iyi dönemlerini yansıtmayan rakamlar.

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Mazraoui'nin çok yönlü mevki özelliği, teknik direktör Amorim'e savunma hattında pek çok seçenek sunuyor; zira oyuncu dörtlü savunma düzeninde sağ ya da sol bek mevkisini üstlenebildiği gibi, gerektiğinde stoper olarak da görev yapabiliyor.

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Portekizli teknik direktör ile Faslı oyuncu arasındaki ilişki hâlâ son derece iyi; öyle ki iki taraf, geçen yaz transfer döneminde Mazraoui'nin Milan'a transfer olma ihtimalini araştırmak için temasa geçmişti.

Bu temaslar önümüzdeki günlerde yeniden canlanabilir; zira 1997 doğumlu oyuncu, kulübün yeni bir bek transferi için harekete geçmeye karar vermesi halinde Milan'ın tercih ettiği seçeneklerin başında yer alıyor.

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Buna karşılık, kulüp içindeki tüm taraflarla ilişkisinin çıkmaza girmesi ve gerginlik halinin uzun süre devam etmesi nedeniyle, Mazraoui'nin gelişine kapı aralayacak oyuncunun Ekvadorlu Pervis Estupiñán olması muhtemel.

Ancak nihai karar, kısa süre önce Michael Carrick'in yerine Manchester United'ın yeni teknik direktörü olarak atanan Arjantinli Mauricio Pochettino'nun elinde olacak; Pochettino'nun Mazraoui'nin geleceğine ilişkin görüşünü bildirmesi istenecek.

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Milan, önümüzdeki kış transfer döneminde Faslı savunmacıyı kadrosuna katmak için harekete geçmeye yeşil ışık alma umuduyla Manchester United'ın yeni teknik direktörünün tutumunu bekliyor.