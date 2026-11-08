Amorim: "Hakem yönetimi mi? Gözleriniz de televizyonlarınız da var, kararı siz verin. Daha fazla puanımız olmalıydı."

Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim, Serie A'nın 11. haftasında Genoa ile oynanan maçın ardından basın toplantısına katıldı.

Avrupa ile lig arasında ruh hâli açısından neden böyle bir fark var?

"Oyuncu rotasyonu bizim için gerekli. Elimizdeki oyuncular düşünüldüğünde perşembe günü kötü bir maç oynadığımız açık. Bence bu bir zihniyet meselesi ve bununla yüzleşmeliyiz. Bildiğim tek yol çalışmak, oyuncularla antrenman yapmak, anlatmak ve videolar göstermek. Çünkü bazı şeyler o kadar açıktı ki açıklamama bile gerek yok; maçtan birkaç görüntü göstermekle yetineceğim, anlayacaklar.

Performanstan memnun musunuz?

Gelecek maçlar MIL Serie A 12:00 FRC

"Kaydettiğimiz gelişimden memnunum. Oyun tarzımızı tamamen değiştiriyoruz. Topa daha fazla sahip oluyoruz. Top bizdeyken maçları daha fazla kontrol ediyoruz. Bu maçlarda gerçekten iyi oynadığımız, güzel bir oyun kültürü sergilediğimiz anlar oldu. Bence henüz yolun sonundan uzağız. Sahanın son üçte birlik bölümünde zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Topu rakip ceza sahasından uzakta kontrol ediyoruz. Goncalo Ramos'un daha net fırsatlar bulabilmesi için de bu kilit bir nokta. Bu kesinlikle Goncalo'nun suçu değil. Pulisic ceza sahasından uzakta. Gonçalo ceza sahasından uzakta. Bu oyuncuların hepsi ceza sahasından uzakta oynuyor. Bu yüzden hedeflediğimiz noktadan hâlâ uzak olduğumuzu söyleyebilirim. Topu ileriye iyi taşımak için çalışıyoruz ama ardından son üçte birlik bölgede topla çok fazla zaman kaybediyoruz."

Bugünkü de dâhil olmak üzere hakem yönetimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

"Bu konuda yorum yapmayacağım çünkü hakemler hakkında konuşmanın takımıma yardımcı olmayacağını biliyorum. Gözleriniz var, yayınlara erişiminiz var, maçı izlediniz. Siz değerlendirebilirsiniz."

Milan üst üste iki maçta hata yapmıyor...

"Şunu hissediyorum: Mücadeleci olduğumuzda bizi yenmek zor ve artık maçı kendi tarzımıza göre şekillendiriyoruz. Topa sahip olup kontrolü ele almak için çabalıyoruz. Mücadeleci olamadığımızda ise tamamen dağılıyoruz. Arada büyük bir fark var ama bunun üzerinde çalışmalıyız. Tekrar ediyorum, takımın gelişiminden memnunum; oynama biçimimiz sezon başındakinden tamamen farklı. Daha fazla puanımız olmalıydı. Avrupa'daki maçtan yalnızca sonuçlar nedeniyle değil, performans nedeniyle de kesinlikle memnun değilim. Böyle sonuçlar olabilir ama performanslarımız istediğimizden çok uzak. Yine de gelecekte daha iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum."