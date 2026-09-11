Amorim: "Eleştiriler mi? Alışığım, düşmemizi dört gözle bekleyenler var"

Milan, cumartesi günü saat 18.00'de lider Lazio deplasmanına çıkacak. Rubén Amorim maç öncesi basın toplantısında karşılaşmayı böyle değerlendirdi ve Juventus maçının ardından gelen eleştirilere de değindi:





Size yöneltilen eleştirilere nasıl tepki veriyorsunuz?





"Eleştiriler normal. Önceki kulübümde aldıklarımdan daha fazla olması imkânsız. (gülüyor, editör notu) Size ne söylediğimi hatırlıyorum: Milan'ı ilk sıraya koyduğumu söyledim ve niyetim hâlâ bu. Sahada proaktif olmam istendi ve biz de bunu yapmak istiyoruz. Ama rakipleri de hesaba katmalıyız: Luciano Spalletti çok iyi biri. Ancak bu, niyetimizi değiştirmiyor ve bunu her zaman göreceksiniz: Asla rastgele bir şey yapmayacağız. Hatta fazlasıyla katı bile olabiliriz. Sizin açınızdan dışarıdan gelen genç bir teknik direktörün nasıl oynanması gerektiğini göstermesini görmenin zor olduğunu anlıyorum. Bizim niyetimiz oyuna hükmetmek, ama Spalletti ve Fabregas gibi çok sayıda iyi teknik direktör bizi sınayacak. Zaman gerekiyor. Biliyorum, bu soruyu bana sormak için puan kaybetmemizi dört gözle bekleyenler vardı: Kazansaydık, birçok kişi eleştirilerini ve sorularını bir hafta daha cebinde tutacaktı. Spalletti bana üstün geldi ama niyet eksik değil. Bazen bu mümkün olmayacak, size her zaman istediğiniz oyunu sunamayacağım. Juventus'tan sonra gözlerimi açtım ve beni neyin beklediğini biliyorum. Oyuncularıma kusursuz olmalarını ve kazanmalarını söyledim, insanlar tökezlememizi dört gözle bekliyor. Umarım şimdi beni duyuyorlardır, öğle yemeğindeler ve beni dinliyorlar: Bunu onlara bu haftaki ilk antrenmanda da söyledim, kusursuz olmak gerekiyor ve bu sözleri hâlâ dinliyor olmalarından memnunum."