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Amorim, Capello’yu da ikna etti: “Sonuçları hemen gördük, şimdi Milan’ın yeni gelenleri kadroya entegre etmesini bekliyoruz, sonra neler olacağını göreceğiz.”

AC Milan

Sky Sport yorumcusu olan eski Milanlı Fabio Capello, Ruben Amorim’in Milan’ının son durumunu değerlendirdi; Milan dün San Siro’da Lecce’yi 3-0 mağlup etmişti.

Fabio Capello, Gazzetta dello Sport’a yaptığı açıklamada Amorim’in ve Milan’ının gelişimini övdü. Milan 11 puana yükseldi, zirvenin iki puan gerisinde. Ardından ise Roma, Lazio ve Inter eşit puanla geliyor. 


Lecce karşısında dün alınan 3-0’lık galibiyet hakkında eski Milan teknik direktörü şöyle konuştu: "Amorim sonunda sahaya en iyi takımını sürdü ve belki de doğru yolu buldu. Sonuçlarını hemen gördük, şimdi Milan’ın yeni gelenleri takıma entegre etmesini bekliyoruz, sonra neler olacağını görürüz".

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