Amorim: “Bizi motive etmek için Chivu’nun sözlerine ihtiyaç duyuyorsak bir sorunumuz var”

Ruben Amorim, Milanello’daki basın toplantısında Juventus-Milan maçı öncesinde mikrofonlara konuştu. Söz konusu karşılaşma yarın akşam saat 20.45’te Torino’daki Alianz Stadyumu’nda oynanacak. Açıklamalarından bir bölüm aşağıda yer alıyor.

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Chivu’nun sözlerini takımı motive etmek için kullanabileceğinizi düşünüyor musunuz? Moreira’yı daha çok kanatta mı yoksa on numara bölgesinde mi görüyorsunuz?

"Moreira’yı beşli savunmada kanat beki olarak görüyorum ama önde ya da Chukwueze ile birlikte oynayabileceği maçlar da olacak. Rotasyonda kullanabileceğimiz çok fazla oyuncumuz var. Chivu’nun sözleriyle ilgili olarak şunu söyleyeyim: Milan’da motive olmak için bu sözlere ihtiyaç duyuyorsak, bizde yanlış olan bir şey var demektir. Son yıllarda bizi çok çalışmaya iten lig sıralamalarında yer aldık. Çok çalışmamız, taraftarlarımıza karşı görevimizi yerine getirmemiz ve kulübü hak ettiği seviyelere geri döndürmemiz gerekiyor. Motive olmak için Chivu’nun sözlerine ihtiyacımız yok"