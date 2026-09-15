Amorim, Benfica yerine Milan'ı tercih etmesinin sırrını açıkladı ve "asgariyi" reddetti

Milan'ın teknik direktörü Portekizli Ruben Amorim, Rossoneri gibi büyüklükte ve tarihe sahip bir kulüpte asgari hedefler belirleme anlayışına inanmadığını vurgulayarak, rakibin kimliği ne olursa olsun galibiyet dışındaki her sonucun bir başarısızlık sayıldığının altını çizdi. Bu açıklamalar, takımın 2026-2027 sezonu Avrupa Ligi serüvenine Benfica ile yapacağı maçla başlamasının arifesinde geldi.

Rossoneri'nin bu ilk maçının niteliğine dair Amorim, "Football Italia" sitesinin aktardığı basın toplantısında şunları söyledi: "Bu büyük bir fırsat ve ilk maçımız; güçlü bir Avrupa seviyesinde Benfica karşısında tarihi bir karşılaşma. Milan efsanelerinden biri olan Rui Costa orada olacak, ayrıca ben de daha önce Benfica forması giydim; ancak en önemli şey, bu turnuvadaki ilk maçımız olması."

Bazılarının bu sezon şampiyonluğa aday favoriler arasında Milan'ı göstermesi üzerine Portekizli teknik direktör şu açıklamayı yaptı: "Turnuvadayız ve onu kazanmak istiyoruz. Rekabete bakıp en öne çıkan aday olup olmadığımıza kesin bir hüküm vermek zor; birçok büyük takım var ve bunların çoğu finale ulaşma şansına sahip."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bildiğim şey şu: Finale ulaşmak ve ligde rekabet etmek için güçlü bir kadroya ihtiyacımız var ve güçlü bir kadroyla birlikte sürekli bir rotasyon olacak, bu yüzden herkesin hazır olması gerekiyor. Sakatlıklardan kaçınırsak ve tüm oyuncular sezon sonuna kadar en üst düzeyde konsantrasyonda kalırsa, her maçı kazanabiliriz; bu yüzden diyorum ki açık hedefimiz bu turnuvayı kazanmaya çalışmaktır."

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Portekizli gazetecilerin, Milan'a imza atmadan önce Benfica'nın teknik direktörlüğüne dönmeye yakın olup olmadığı sorusuna Amorim şu yanıtı verdi: "Portekiz'de yeniden teknik direktörlük yapmaya dönmezdim. Kararım durmak ve bir yıl boyunca kendimi aileme adamaktı; bu, 4 yıl önce kendime verdiğim bir sözdü. Milan'dan bir telefon gelene kadar benim için çok netti; sahiplerle konuştum ve beni beklediğimden daha erken dönmeye ikna ettiler. Portekiz'de çalışmaya dönmezdim ve Milan'ın teklifi geldi; başka hiçbir teklifin beni teknik direktörlüğe döndürebileceğini sanmıyorum, çünkü bir mola vermeye kararlıydım ve buna ihtiyacım vardı, ancak Milan'ın ortaya çıkması kararımı belirledi."

Amorim, kırmızı-siyahlı kalede asgari hırs belirleme kavramını reddettiğini vurgulayarak açıklamalarını sürdürdü: "Büyük kulüpler için, ki Milan büyük bir kulüptür, asgari hedefler yoktur. Sonuç ne olursa olsun, kazanmadığınız takdirde siz burada değerlendirme yapmak, eleştirmek ve bunun yeterli olmadığını söylemek için olacaksınız; bu benim Portekiz'deki deneyimim de. Finale ulaşmaz veya şampiyonluğu kazanmazsanız, bu bir başarısızlık sayılır. Portekiz'de herkes Benfica'nın Avrupa Ligi'ni kazanması gerektiğini söylüyor ve bu doğaldır; ya kazanırsınız ya da kazanamazsınız."

Şöyle tamamladı: "Şampiyonluğu kazanmazsak, herkesin gözünde yetersiz sayılacağız; bu yüzden yarı finale ya da çeyrek finale ulaşmayı hedef olarak koyan teknik direktör olmak istemiyorum, bunun önemi yok. Önemli olan, sadece tek bir hedefimizin olması ve o da kazanmak; bundan daha azı bizi eleştiriye maruz bırakacaktır ve bu, Milan'ın teknik direktörü olarak ödediğiniz bedeldir. Mesele mali bir konu değil, çünkü Avrupa Ligi Şampiyonlar Ligi ile kıyaslanamaz; ancak bu, gururumuzla ve kimliğimizle ilgilidir."