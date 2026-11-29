Al Ahly, CAF Konfederasyon Kupası grup aşamasına farklı bir galibiyetle başladı. Pazar akşamı Kahire Uluslararası Stadı'nda konuk ettiği Angola ekibi Primeiro de Agosto'yu 4-0 mağlup eden Al Ahly'de, Faslı teknik direktör Hussein Ammouta'nın görevden alınmasının ardından teknik ekibin başına geçen Sami Kamsan ilk kez takımın başında yer aldı.

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Al Ahly yalnızca üç puanı almakla yetinmedi; etkili bir hücum performansı sergileyerek 1. Grup'taki rakiplerine erken bir mesaj gönderdi ve kıta şampiyonluğu için güçlü bir iddiası olduğunu gösterdi.

Puanını 3'e yükselten Al Ahly, 1. Grup'ta zirveye yerleşti. Faslı Raja, topladığı 1 puanla ASKO Kara ile birlikte üçüncü sırada yer alırken Primeiro de Agosto puansız şekilde son sırada kaldı.

Maça erken bir hücum baskısıyla başlayan Al Ahly, Angola ekibine kendi temposunu kabul ettirmeye çalıştı. Omar El Saey ceza sahası dışından yaptığı şutla skoru açmaya çok yaklaştı ancak Primeiro de Agosto kalecisi topu kornere çeldi.

Mohamed Hany de ceza sahası içinden sert bir şutla kaleyi yokladı ancak top üst direğin üzerinden auta gitti. Ardından iki takım karşılıklı bazı denemeler yaptı, ancak bunlar Mostafa Shobeir'in kalesinde gerçek bir tehlike yaratmadı.

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İlk dakikalarda Achraf Dari ile Angola ekibinin kalecisi ceza sahası içinde sert şekilde çarpıştı. Faslı savunmacının tedavisi için sağlık ekibi sahaya girdi, ardından oyun yeniden başladı.

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15. dakikada Al Ahly, Angola savunmasının şifresini çözdü. Mohamed Hany'nin sağ kanattan yaptığı isabetli ortaya harika yükselen Mahmoud Salah'ın sert kafa vuruşu kalecinin sağından ağlarla buluştu ve ev sahibini öne geçirdi.

VAR incelemesinin ardından geçerli sayılan golün ardından Al Ahly, farkı artırmak için baskısını sürdürdü. Primeiro de Agosto ise kalecisinin sakatlanıp maça devam edememesi üzerine kalede erken bir değişiklik yapmak zorunda kalarak bir darbe daha aldı.

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Üstünlüğünü değerlendiren Al Ahly, 32. dakikada ikinci golü buldu. Ali Mahmoud'un ceza sahasına gönderdiği ortaya yükselen Achraf Bencharki'nin sert kafa vuruşu ağlara gitti ve kırmızılı ekip ilk yarı bitmeden rahat bir üstünlük elde etti.

Angola temsilcisi ceza sahası dışından yaptığı şutla farkı azaltmaya çalıştı ancak top direğin yanından auta çıktı. Al Ahly'nin diğer denemeleri de gol getirmeyince ilk yarı ev sahibinin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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Taher oyuna girip gol attı, Zizo penaltı kaçırdı

İkinci yarının başında Sami Kamsan, rakip savunma üzerindeki baskıyı sürdürmek amacıyla ilk golün sahibi Mahmoud Salah'ı oyundan alarak Taher Mohamed Taher'i sahaya sürdü.

Taher'in imzasını atması yalnızca bir dakika sürdü. Primeiro de Agosto oyuncularından birine yaptığı baskıyla topu kapan Taher, ceza sahasının hemen dışından sert bir şut çıkardı ve 46. dakikada Al Ahly'nin üçüncü golünü kaydetti.

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Oyunun kontrolünü elinde tutmayı sürdüren kırmızılı ekipte Taher Mohamed Taher, Angola ekibinin kalecisinin müdahalesiyle düşürülünce penaltı kazandı.

Pozisyonu VAR üzerinden inceleyen hakem kararının doğruluğundan emin oldu. 58. dakikada topun başına geçen Ahmed Sayed Zizo ise kötü bir vuruşla topu kalenin dışına göndererek dördüncü golü bulma fırsatını kaçırdı.

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Kaçan penaltı Al Ahly'nin üstünlüğünü etkilemedi ve ekip rakip kaleyi tehdit etmeyi sürdürdü. Achraf Bencharki, bir kontratakta Zizo'dan aldığı pasla yeniden gol atmaya çok yaklaştı ancak şutu üst direğin üzerinden gitti.

Dari hazırladı, Taher gol şölenini noktaladı

Maçın sonlarına doğru Kamsan birkaç değişiklik yaptı. 73. dakikada Achraf Bencharki ve Ali Mahmoud'un yerine Aktay Abdullah ile Akram Tawfik'i oyuna alan Kamsan, iki dakika sonra da Tawfik Mohamed'in yerine Karim Fouad'ı sahaya sürdü.

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Sonraki dakikalarda Mostafa Shobeir dikkat çekici bir performans sergiledi. Angola ekibinin ortasının ardından ceza sahası içinden gelen sert kafa vuruşunu ustaca kurtaran Shobeir, kalesini gole kapatarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

Al Ahly, Karim Fouad ile tehlikeli bir karşılık verdi. Ceza sahası içinden sert bir şut çeken Fouad'ın vuruşunu kaleci kornere çeldi.

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84. dakikada Al Ahly üstünlüğünü dördüncü golle taçlandırdı. Zizo'nun kullandığı sert kornerde Achraf Dari'nin kafa vuruşunu kaleci çeldi, dönen topu Taher Mohamed Taher sol ayağıyla ağlara gönderdi.

85. dakikada Ahmed Sayed Zizo oyundan çıktı ve yerine Hussein El Shahat girdi. Ardından sol kanattan gelen ortaya vuran Aktay Abdullah, topu kalenin üzerinden auta göndererek beşinci golü bulma fırsatını kaçırdı.

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Hakemin son düdüğüyle Al Ahly'nin 4-0'lık galibiyeti kesinleşti ve Sami Kamsan takımla yolculuğuna mükemmel bir başlangıç yaptı.

Ali Maaloul, Sfaxien'i değerli bir galibiyete taşıdı

Grup aşamasının ilk haftasındaki bir diğer maçta Tunus ekibi CS Sfaxien, Tunus topraklarında oynanan karşılaşmada Mozambik temsilcisi Black Bulls'u 1-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.

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Sfaxien bu galibiyeti milli yıldızı Ali Maaloul'a borçlu. Hakemin 33. dakikada ev sahibi lehine verdiği penaltıda topun başına geçen takım kaptanı, karşılaşmanın tek golünü kaydetti.

Maaloul'un golüyle erken bir üstünlük yakalayan Tunus ekibi bu avantajı son düdüğe kadar korudu. Teknik direktör Mohamed Kouki yönetimindeki Sfaxien, saha ve taraftar avantajından da yararlanarak kıtasal yolculuğundaki ilk üç puanını aldı ve grup aşamasına olumlu bir başlangıç yaptı.