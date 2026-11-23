Pyramids karşısında alınan 2-0'lık yenilgi, Al Ahly'nin teknik kimliğini ve kulübün son yıllarda teknik direktör meselesini nasıl yönettiğini yeniden tartışmaya açtı. Şampiyonluk yarışına ve kupa kazanmaya alışkın takım, zirvedeki doğrudan rakiplerinden biriyle oynadığı maçta kendi oyun temposunu kabul ettirmekte çaresiz kaldı. Pyramids ise fikirlerinde daha net ve bunları sahaya yansıtmakta daha başarılı göründü.

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Al Ahly taraftarlarının önemli bir kısmını belki de şaşırtmayan bu yenilginin ardından, özellikle teknik direktör Hussein Ammouta'ya yönelik sert ve süregelen eleştiriler nedeniyle, Faslı çalıştırıcıyı bu göreve getirme kararı yeniden tartışılmaya başlandı. Al Ahly camiasında, özellikle her puan kaybının ardından sıkça dile getirilen kafa karıştırıcı bir soru gündemde. Zira takımın performansı, geçen kupasız sezonun hayal kırıklığının ardından güçlü Al Ahly'yi bir an önce yeniden görmek isteyen taraftarların beklentilerini karşılamaktan uzak kaldı.

Şu anda sorulması gereken en objektif soru, Hussein Ammouta'yı tek bir maç üzerinden değerlendirmek değil. Asıl mesele, fikirlerinin Al Ahly'ye ne ölçüde uyduğu ve yönetimin doğru teknik direktörü mü seçtiği, yoksa son birkaç yıldır zaten istikrarlı bir teknik kimlikten yoksun bir yapının içine sadece yeni bir isim mi koyduğu.

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Teknik direktörlük kariyerine bakıldığında Ammouta'nın güçlü bir özgeçmişi olduğu görülüyor. Wydad'ı 2017'de Afrika Şampiyonlar Ligi ve Fas Ligi şampiyonluğuna taşıdı, Fas'ın yerel oyunculardan oluşan milli takımıyla 2021 Afrika Uluslar Şampiyonası'nı kazandı ve Ürdün'ü 2023 Asya Kupası finaline yükselterek ülke tarihinin en büyük başarısına imza attı. Ancak bu duraklardaki başarısı, oyun anlayışının Al Ahly'nin gereksinimleriyle mutlaka örtüştüğü anlamına gelmiyordu.

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Ammouta'nın açıkça savunma ekolüne ait olduğunu söylemek mümkün değil, ancak topa sahip olmayı ve sürekli baskıyı sisteminin temeli olarak gören bir teknik adam da değil. Faslı çalıştırıcı organizasyona ve taktik disipline önem veriyor, planını rakibe göre şekillendiriyor, geçişleri ve boş alanları değerlendirmeye çalışıyor. Bu esneklik eleme maçlarında bir avantaj olabilir. Ancak taraftarlarının yalnızca rakibe uyum sağlamasını değil, inisiyatif almasını ve kendi oyununu kabul ettirmesini beklediği bir takımı yönetme kapasitesine dair soru işaretlerini de artırıyor.

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Pyramids farkı ortaya koydu: Al Ahly yavaş geçişler ve dengesizlik arasında

Pyramids karşısında Al Ahly, oyunu gereken hızda taşımakta ve kendi yarı sahasından organize şekilde çıkmakta çaresiz kaldı, topa sahip olmayı da gerçek bir tehdide dönüştüremedi. Savunma geçişlerinde, orta saha ile savunma arasındaki boşluklarda, geriye dönüş hızında ve ileri çıkan oyuncuların arkasını kapatmada sorunlar göze çarptı. Bunlar yalnızca bireysel hataları değil, mesafeler ve görev dağılımında tekrarlayan bir aksaklığı işaret ediyor.

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Yönetimin gidermediği ihtiyaçlar düşünüldüğünde, bu tablonun sorumluluğu yalnızca Ammouta'ya ait değil. Al Ahly'nin pozisyonları iyi bitiren ve iki stoper arasında etkili hareket eden bir santrfora, boş alanlarla başa çıkabilen güçlü ve hızlı bir stopere ihtiyacı var. Takım, yönetimin Wessam Abou Ali'yi elde tutamamasından bu yana bu eksikliği ciddi şekilde hissediyor. Ayrıca merkezi koruyan, bek oyuncularının hücuma çıkışlarını kollayan ve baskı altında atak kurulumuna katkı veren bir ön libero da gerekiyor. Bu mevkiler takımın dengesi ve rekabet gücü üzerinde belirleyici; üstelik şu anki oyunculara, performansları maçtan maça ve rakipten rakibe değiştiği için güvenmek mümkün değil.

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Etkili isimlerin yokluğu da kadro istikrarını olumsuz etkiledi. Bunların başında topla ilerleme ve rakip hatlarını kırma becerisine sahip Emam Ashour geliyor. Emam, Pyramids maçından önceki dört karşılaşmada teknik nedenlerle forma giymedi, ardından kadroya döndü ve bugün oyuna sonradan girerek soluk bir performans sergiledi. Diğer oyuncuların sakatlıkları da teknik ekibin seçeneklerini daralttı. Bu durum, Al Ahly'nin son yıllarda yaptığı çok sayıda transferin neden başarısız kaldığı bilmecesine dair soruları katlıyor; bu transferler takıma denge kazandırmıyor ve teknik direktörün ihtiyaç anında elini kolunu bağlıyor.

Koller'den Ammouta'ya: Al Ahly plansız tercihlerin bedelini mi ödüyor?

Asıl büyük sorumluluk futbol yönetiminin işleyişine uzanıyor. Pitso Mosimane'nin ayrılığından bu yana Al Ahly'de sırasıyla Ricardo Soares, Marcel Koller ve José Riveiro görev yaptı, Emad El-Nahhas birden fazla kez geçici olarak takımın başına geçti, ardından Jess Thorup geldi ve nihayet Ammouta'ya ulaşıldı. Her teknik direktörün kendi felsefesi ve ihtiyaçları vardı, ancak yönetim inşa etmek istediği takım kimliğine ya da teknik direktör seçiminde esas aldığı kriterlere dair net bir yanıt vermedi. Her teknik direktörle felsefeyi değiştirip ardından takımdan sabit bir karakter korumasını beklemek ve bir sonraki teknik direktörü görevden alarak hesap sormak mümkün değil.

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Ammouta'nın başlangıcını, Mahmoud El Khatib'in başkanlığı döneminde Al Ahly'de en uzun süre kalan isim olan Marcel Koller'inkiyle karşılaştırmak, sonuçların tek başına bir tercihin değerlendirilmesinde belirleyici olmadığını gösteriyor. Ammouta'nın ilk 14 resmi maçında (yurt içi ve kıta düzeyinde) Al Ahly 11 galibiyet ve 2 beraberlik aldı, ilk yenilgisini ise bugün yaşadı; bu süreçte 30 gol atıp 7 gol yedi. Koller'in maç kayıtlarına göre ise takım, onun yönetimindeki ilk 13 maçta yine 11 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Yani galibiyet ve beraberlik açısından başlangıç birebir aynıydı, gol üretiminde ise Ammouta öndeydi.

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Koller yaklaşık 960 gün görevde kaldı ve Transfermarkt verilerine göre Al Ahly ile 161 maça çıktı. Pyramids karşısında oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı; takımı bu maçlarda 13 gol atıp 9 gol yedi. Ammouta ise aynı rakiple ilk karşılaşmasını 2-0 kaybetti. Bu, iki teknik direktör arasında tarihsel bir karşılaştırma yapmaya yetecek bir örneklem değil, ancak Faslı çalıştırıcıyı erken bir sınavla karşı karşıya bırakıyor.

Ancak gerçekçi bakıldığında, rakamların birbirine yakın olması Al Ahly taraftarını en çok rahatsız eden şeyleri ortadan kaldırmıyor: oyunun görüntüsü, savunmadaki zaaf ve hatlar arasındaki bağlantı eksikliği. Sorun yalnızca galibiyet sayısında değil, takımın karakterini ortaya koyma ve büyük maçlara hükmetme becerisinde. İşte tam da burada Al Ahly taraftarlarının duymaktan hoşlanmadığı o ifade öne çıkıyor: "Al Ahly artık korkutucu değil."

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Bu noktada sorumluluk Mahmoud El Khatib'e, yönetim kuruluna ve futboldan sorumlu herkese düşüyor; üstelik farklı görüşlerin kulüp başkanının vizyonu lehine sıkça göz ardı edildiğini de kabul etmek gerekiyor. Teknik direktör seçiminden önce takımın nasıl bir görünüme sahip olacağı, ihtiyaçları, teknik direktörün fikirlerini uygulayabilecek oyuncular ve projeyi inşa etmek için gereken süre belirlenmeli. Seçim, planlama ve transfer mekanizması düzeltilmeden teknik direktör değiştirmek ise her yeni ismin selefinin kusurlarını devralacağı, ardından da fikirlerine uymayabilecek imkânlarla anında sonuç üretmesinin bekleneceği anlamına geliyor.

Bu nedenle Ammouta'yı tek başına sanık sandalyesine oturtmamak gerekir, ancak reaksiyon futboluna gerileyen ve çözüm üretemeyen bir takımın sorumluluğundan da muaf tutulamaz. Ammouta, Al Ahly'nin büyüklüğüne ve tarihine yakışır bir futbol oynatabileceğini kanıtlamak zorunda. Yönetim ise net bir proje için teknik direktör seçtiğini ve onun ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olduğunu göstermeli; daha da önemlisi, teknik direktörü sürekli günah keçisi yapmadan sorumluluk üstlendiğini ortaya koymalı.

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Gerçek ve daha gerçekçi soru artık yalnızca "Ammouta Al Ahly'ye uygun mu?" değil. Asıl soru şu: Al Ahly yönetimi nasıl bir teknik direktör istediğini ve nasıl bir takım kurmak istediğini biliyor mu?