Amerikan tarzı bir teknoloji... Ancelotti, Fas maçı öncesinde yenilikçi bir taktiğe başvuruyor

Brezilya Milli Takımı'nın İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, 2026 Dünya Kupası'na hazırlık kapsamında Seleção kampında yeni fikirleri uygulamaya başladı. Bu adım, büyük maçlarda fark yaratabilecek en ince ayrıntılardan bile yararlanma çabasını yansıtıyor.

Brezilya milli takımı, yarın Pazar sabahı erken saatlerde, Haiti ve İskoçya'nın da yer aldığı turnuvanın üçüncü grubunun açılış maçında Fas milli takımıyla karşılaşmaya hazırlanıyor.

İspanyol "Marca" gazetesi, antrenmanlar sırasında Marquinhos ve Gabriel Magalhães'in de aralarında bulunduğu bir dizi "Seleção" oyuncusunun taktığı siyah bilekliklerin dikkat çektiğini, ancak bunların sıradan bir spor aksesuarı olmadığını belirtti.

Bilekliklerde, duran toplara ilişkin taktik talimatların yer aldığı küçük kartların bulunduğu şeffaf bir pencere bulunuyor. Bu kartlarda, çizilmiş hareketler, bireysel roller ve her durumda olası alternatifler yer alıyor. Böylece oyuncular, teknik ekibin talimatlarını beklemek zorunda kalmadan saha içinde talimatlara hızlıca göz atabiliyor.

Amerikan liginden esinlenen bir fikir

Bu fikir, Amerikan futbolu müsabakalarında yıllardır kullanılan bir sisteme dayanıyor. NFL'deki oyun kurucular, maçlar sırasında planları ve talimatları gözden geçirmek için benzer kartlara güveniyor.

Ancelotti, bu deneyimi futbola aktarmanın mümkün olduğunu düşündü, özellikle de sonuçlar üzerinde en etkili unsurlarından biri olarak gördüğü duran toplar konusunda.

Duran toplar özel bir öncelik

Brezilya'nın Dünya Kupası'ndaki ilk maçı olan Fas karşılaşması öncesinde konuşan İtalyan teknik direktör, top hakimiyetinden çok hücum etkinliğinin önemini vurguladı.

"Topa sahip olmak önemlidir, ancak en önemli istatistik attığınız ve yediğiniz gol sayısıdır" dedi.

Ayrıca, büyük turnuvalarda birçok maçı belirleyen unsur olabileceğini vurgulayarak, takımın duran toplardaki performansını geliştirmeye büyük önem verdi.

"Gollerin yaklaşık %30'u duran toplardan geliyor, bu yüzden son derece konsantre olmalıyız. Son günlerde bu konu üzerinde çalıştık çünkü hava toplarında üstün olan ve ortaları isabetli bir şekilde yapabilen oyuncularımız var" diye ekledi.

Brezilya'nın güçlü yanlarından yararlanmak

Ancelotti, fiziksel gücü ve hava topu üstünlüğü olan savunma oyuncuları ya da isabetli ortalar yapabilen oyuncular gibi, Brezilya'ya bu konuda açık bir üstünlük sağlayan bir dizi unsura güveniyor.

İtalyan teknik direktör, bu bireysel yetenekleri etkili bir takım silahına dönüştürmeyi ve Brezilya milli takımının Dünya Kupası'nda güçlü bir şekilde mücadele etmesine ve tarihindeki altıncı şampiyonluk hayalini gerçekleştirmesine yardımcı olmayı umuyor.