Amerikan rüyasının sona ermesinin ardından… Pochettino geleceği hakkında ne söyledi?

ABD Milli Takımı Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Belçika’ya 4-1 yenildikleri maçta takımının beklenen seviyede oynamadığını kabul ederek tüm sorumluluğu üstlendi; ancak milli takımdaki geleceği konusunda kapıyı açık bıraktı.

Maçın ardından Pochettino şunları söyledi: “Bugün yeterince iyi değildik ve herhangi bir mazeret aramaya gerek yok.”

Ve ekledi: “Bundan ders çıkarmalıyız. Bu, öğrenme ve değerlendirme gerektiren bir süreç. Bu maçı gözden geçirip, neden Dünya Kupası’ndaki diğer maçlarda sergilediğimiz performansın aynısını bu maçta gösteremediğimizi anlayacağız.”

Şöyle devam etti: “Sonuç nedeniyle durumu açıklamak kolay görünebilir, ancak gerçek şu ki, ister takım olarak ister bireysel olarak, bugün bizim günümüz değildi. Elbette sorumluluk bana ait. Neler olduğunu gözden geçirmeliyiz, çünkü alıştığımız oyun stilini sergileyemedik.”

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Maç sırasında ABD milli takımı, kaptanı Christian Pulisic’in sakatlık nedeniyle sahayı terk etmesiyle yeni bir darbe aldı. Serginio Dest ve kaleci Matt Freese ise vasat bir performans sergiledi ve ev sahibi takımın turnuvadaki macerası, son 16 turunda elenerek sona erdi.

ABD milli takımıyla ilgili geleceği hakkında konuşan Pochettino, “Önümüzdeki haftalarda federasyon isterse bu konuyu konuşabiliriz. Şu anda biraz dinlenip düşünme zamanı, ardından federasyonla görüşerek kararın ne olacağını öğreneceğiz” dedi.

Ve sözlerini şöyle tamamladı: “Federasyonla kurduğumuz ilişkiden çok memnunum, ancak şu an gelecek hakkında konuşmak için uygun bir zaman değil.”

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