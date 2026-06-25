Tunus ile Hollanda arasındaki Dünya Kupası maçının hava koşulları nedeniyle daha geç başlaması veya ertelenmesi ihtimali giderek artıyor. Maçın oynanacağı Kansas City’de önümüzdeki saatlerde şiddetli hava koşulları bekleniyor.

Çarşamba günü hava tahminlerinin pek iyi olmadığı zaten biliniyordu. Şimdi ise, yerel KCTV5 kanalı da dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan yeni bir güncelleme geldi.

Bu güncellemeye göre, yerel saatle 16:00 ile 19:00 arasında Kansas City ve çevresinde gök gürültülü fırtınalar, sağanak yağışlar, şimşek ve rüzgar esintileri yaşanacak. Maçın normalde yerel saatle 18:00'de başlaması gerekiyordu.

Şu anda, özellikle maç sırasında fırtınanın başlangıçta tahmin edilenden daha şiddetli olacağı görülüyor. Akşamın ilerleyen saatlerinde de şiddetli yağmur ve şimşek eşliğinde gök gürültülü fırtınaların devam etme olasılığı yüzde 60 ila 70 arasında.

Şu anda Kansas City’de yağmur yağıyor. Fox4 News Kansas City’ye göre, FIFA Fan Festivali, duyurulan şiddetli hava koşulları nedeniyle saat 14:00’te kapanacak. Bu, planlanandan daha erken bir saat.

Bu haftanın başlarında, stadyum çevresinde fırtına olması nedeniyle Fransa ile Irak arasındaki maç da durdurulmuştu. O maçta toplamda yaklaşık iki saatlik bir gecikme yaşanmıştı.

FIFA, bu Dünya Kupası’nda fırtına konusunda hiçbir riske girmiyor. Stadyumun çevresindeki on üç kilometrelik bir yarıçap içinde yıldırım gözlemlenirse, maç otuz dakika durdurulmak zorundadır. Her yeni yıldırım gözlemi durumunda süre yeniden başlar.