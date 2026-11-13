Manchester United, Arjantinli Mauricio Pochettino'nun takımın teknik direktörlüğüne getirildiğini açıkladı. Görevinden ayrılan Michael Carrick'in yerini alacak yeni teknik direktör, mevcut uluslararası ara döneminde Amerika Birleşik Devletleri Millî Takımı'yla oynanacak iki maçtaki görevini tamamladıktan sonra, önümüzdeki çarşamba gününden itibaren resmen görevine başlayacak.

Reklam

İngiliz kulübü bugün cuma günü yayımladığı resmi açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri Futbol Federasyonu ile Pochettino ve yardımcı ekibinin milli takımla olan yükümlülüklerini tamamladıktan sonra ABD Milli Takımı'ndan ayrılmalarına izin verilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını doğruladı.

Manchester United sözleşmenin ayrıntılarını açıklamadı, ancak İngiliz basınındaki haberler daha önce teknik direktörün iki buçuk yıllık bir sözleşme imzalayacağına işaret etmişti.

Ayrıca Manchester United, Arjantinli teknik direktörü ABD Milli Takımı ile olan sözleşmesinden kurtarmak için 7,4 milyon sterlinlik mali şartı ödemeyi de kabul etti.

54 yaşındaki Pochettino, uluslararası ara döneminin bitiminin ardından 22 Kasım'da oynanması planlanan Premier Lig'deki Liverpool maçında Manchester United'ın teknik ekibinin başında olacak.

Reklam Reklam

Manchester United bugün teknik direktörle anlaşmayı duyurmasına rağmen, Pochettino mevcut dönemde ABD Milli Takımı ile görevini sürdürecek; zira takımı CONCACAF Uluslar Ligi çeyrek finalinde Haiti karşısındaki iki maçta çalıştırması bekleniyor.

Related Topics

İlk maç cumartesi, rövanş karşılaşması ise salı günü oynanacak; ardından Pochettino yeni görevine başlamak üzere Manchester şehrine gidecek.

Pochettino için dördüncü İngiltere deneyimi

Arjantinli teknik direktör, yüksek pres ve yoğun oyun temeline dayanan hücum anlayışının yanı sıra uyumlu takımlar kurmaya verdiği önem ve oyuncuları geliştirip bireysel seviyelerini yükseltme kabiliyetiyle tanınıyor.

Reklam

Pochettino, birçok büyük Avrupa liginde zengin bir deneyim geçmişine sahip. Teknik direktörlük kariyerine 2009 yılında Espanyol ile başladı, ardından Southampton'a geçti ve kulübü 2014 yılında o dönem Premier Lig tarihindeki en iyi puan hasılatına ulaştırdı.

En dikkat çekici deneyimi ise Tottenham Hotspur ile oldu. Burada tam beş sezon geçirdi ve bu süre zarfında takımı dört sezon üst üste Şampiyonlar Ligi'ne taşıyarak, bu kupaya düzenli olarak katılmak için yarışan takımlar arasında konumunu sağlamlaştırmayı başardı; ayrıca takımla birlikte 2019 yılında kulüp tarihinde ilk kez turnuvanın finaline ulaştı.

Reklam

2021 yılında Pochettino, Paris Saint-Germain'in teknik direktörlüğünü üstlendi ve takımla Fransa Ligi, Fransa Kupası ve Süper Kupa şampiyonluklarını kazandı; ardından 2023 yılında Chelsea'ye geçti.

Son teknik direktörlük durağı ise ABD Milli Takımı oldu; takımı Dünya Kupası'nda son 16 turuna taşıdıktan sonra Manchester United'ın teknik direktörlüğünü üstlenme konusunda anlaşmaya varıldı.

Reklam

Carrick'in kötü başlangıcı Manchester United'ı değişime zorladı

Manchester United'ın Carrick'i görevden alma kararı, takımın bu sezonki felaket başlangıcı nedeniyle geldi; zira kulüp kendini küme düşme bölgesinde buldu.

Manchester United, Premier Lig'deki ilk 10 maçında yalnızca bir galibiyet alırken dört de yenilgi yaşadı ve son üç sıradan birinde yer aldı.

Reklam

Buna rağmen Manchester United, Carrick'in takımla geçirdiği dönemde ortaya koyduğu çalışmayı övmeye özen gösterdi ve gerek eski bir oyuncu gerekse son teknik direktörlük görevinde kulübün efsanelerinden biri olarak konumunu vurguladı.

Kulübün dün perşembe günü yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Michael Carrick, Manchester United'da bir efsanedir ve her zaman öyle kalacaktır. Oyunculuk döneminde yaptığı gibi, kulübe döndüğü bu süre boyunca da en üst düzeyde özveri ve profesyonellik sergiledi."

Reklam

Açıklamada şöyle devam edildi: "Geçen sezon boyunca sergilediği liderlik ve elde ettiği başarılar her zaman takdir ve gururla anılmaya devam edecek."