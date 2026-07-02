Amerikalı yıldızlar Balugon'un kovulmasına tepki gösteriyor... "Messi'nin dokunulmazlığı" nedeniyle büyük bir öfke dalgası

2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda bugün sabah erken saatlerde oynanan Bosna-Hersek maçında Amerikalı forvet Folarin Balogun'un oyundan atılması, ABD'de büyük bir öfke dalgasına yol açtı.

ABD milli takımı, Bosna-Hersek'i 2-0 mağlup ederek çeyrek finalde Belçika ile karşılaşacak.

Balojun, Bosna-Hersek karşısında 64. dakikada kırmızı kart gördü. Amerikalı forvet, bir mücadelede rakip takımın bir oyuncusunun ayağına arkadan bastı ve hakem Rafael Klaus'un video incelemesinin ardından Monaco'lu forvet oyundan atıldı.

Böylece ABD milli takımı, üç gol atan bu oyuncudan yoksun olarak bir sonraki maça çıkmak zorunda kalacak.

"AS" gazetesi ve "Foot Mercato" sitesine göre, bu kırmızı kart kararı ABD milli takımında büyük bir öfkeye yol açtı; ayrıca ABD'deki birçok ünlü isim ve taraftar da öfkelerini dile getirerek, bu olayı Arjantinli Lionel Messi'nin Cezayir karşısında yaşadığı olayla karşılaştırdı.

Arjantin-Cezayir maçındaki bir an, geniş çapta tartışmalara yol açtı; pek çok kişi, Cezayirli savunma oyuncusu İssa Mandi’ye yaptığı sert müdahalenin ardından Lionel Messi’nin kırmızı kart görmeyi hak ettiğini savundu.

Arjantinli ABD teknik direktörü Mauricio Pochettino, kırmızı kart anında teknik alanından şiddetli bir şekilde tepki gösterdikten sonra, maç sonrası basın toplantısında şunları söyledi: "Bana göre bu kesinlikle kırmızı kartlık bir hareket değildi. Oyuncuyu ezme niyeti yoktu. Futbolda olağan bir hareket, bir kazaydı. O çok hayal kırıklığına uğramış durumda. Kötü niyet içermeyen, spontane bir hareketti. Artık bunu değiştirmek için yapabileceğimiz hiçbir şey yok."

Ve şöyle devam etti: “Şu kararsız kararları biliyor musunuz? Eh, bizim lehimize hiçbir karar verilmedi.”

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Alexis Lalas, Lionel Messi’nin bir görüntüsünü paylaşarak, muamelede bariz bir ayrımcılık olduğunu düşündüğü durumu kınadı.

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Ayrıca, Amerikan futbolu takımı Chiefs’in yıldızı Patrick Mahomes, kırmızı kartın gösterildiği anda Instagram hesabından “Dostum, ne oluyor?” diye yorum yaptı.

Maçtan sonra konuyla ilgili yorum yapan ABD'li oyuncu Weston McKennie ise: “Bence bu saçmalık” dedi.

Amerikan medyasına gelince, Balogun’un kırmızı kartı hak etmediğine dair hiçbir şüphe yok.

Örneğin ESPN, “Video Yardımcı Hakem (VAR) protokollerinin yanlış uygulanması, Balojun’un haksız bir şekilde oyundan atılmasına yol açtı” diye yazdı ve yavaş çekimlerin ve sabit görüntülerin bu şekilde kullanılmaması gerektiğini, bunların hakem Rafael Klaus’un görüşünü ve dolayısıyla kararını çarpıttığını vurguladı.

Taraftarların ise çoğu, Cezayir maçında Messi’nin pozisyonunu örnek göstererek ve farklı milli takımların oyuncularına farklı muamele edildiği yönündeki tartışmalara atıfta bulunarak, bu karara öfkelerini dile getirdi.