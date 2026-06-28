Amerikalı televizyon sunucusu, Dünya Kupası'ndaki rakibi Bosna-Hersek hakkında yaptığı 'düşüncesiz' yorumun ardından eleştirilerin hedefinde

ABC7 sunucusu Abigail Valez, Dünya Kupası’nda ABD’nin bir sonraki rakibi olan Bosna-Hersek hakkında yaptığı bir yorumun ardından yoğun eleştiri almasının ardından özür diledi.

2 Temmuz'da ABD ile Bosna-Hersek karşı karşıya gelecek. Bu, Velez için ortalığı kızıştırmak için yeterli bir sebepti. Ancak bu provokatif sözler, sonunda Doğu Avrupa ülkesi hakkında pek de hoş karşılanmayan açıklamalara yol açtı.

Velez, canlı yayın sırasında “Haritada nerede olduğunu gösteremem” dedi. “Bosna-Hersek hakkında hiçbir şey bilmiyorum ve bilmek de istemiyorum. Çünkü ABD Milli Takımı geri döndü ve her zamankinden daha iyiyiz.”

“Maç önümüzdeki Çarşamba. Hazırlanın Bosna, çünkü bunu hiç beklemiyorsunuz. Böyle olmasını istemezsiniz. Ama yine de başınıza gelecek,” dedi Velez.

Coğrafi konumla ilgili bu yorum, özellikle ülkenin tarihi nedeniyle pek hoş karşılanmadı. X platformunda sunucu bu nedenle çok sayıda eleştiriye maruz kaldı. Eleştirenler arasında istifasını talep edenler de vardı; ayrıca genel kültür eksikliği ve yeterince araştırma yapmamakla suçlandı.

Bunun üzerine sunucu, sosyal medya üzerinden yanıt vermek ve özür dilemek zorunda kaldı. “Dünya Kupası hakkında şaka yapmaya çalışırken işleri abarttım ve yayın sırasında düşüncesizce, duyarsız ve uygunsuz bir yorumda bulundum,” diye yazdı Velez.

"Bosna halkından ve Bosna futbol takımından özür dilerim. Dünya Kupası, dünyanın dört bir yanındaki topluluklar arasındaki dayanışmayı simgelemelidir ve benim yorumum bu ruhu yansıtmadı. Tüm takımlara Dünya Kupası serüvenlerini sürdürürken en iyi dileklerimi sunuyorum."