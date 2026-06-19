Amerikalı izleyiciler ne olduğunu anlamıyor ve Avustralya ile oynanan maç sırasında birdenbire kitlesel olarak tek bir kelimeyi Google’da aratmaya başlıyor

Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ile oynadığı Dünya Kupası maçının ilk yarısını 2-0’lık rahat bir üstünlükle tamamladı. Dikkat çekici bir şekilde, ilk yarının son dakikalarında gündem sadece oyun değil, aynı zamanda oyun kurallarıydı. Google Trends’e göre, Amerikalılar maç sırasında “offside” (ofsayt) kelimesini kitlesel olarak aradı.

Arama yoğunluğu, ABD’nin o akşam attığı ikinci golün ardından yaşandı. Alex Freeman, 43. dakikada kafayla skoru 2-0’a getirdi, ancak yan hakem ofsayt nedeniyle hemen bayrağını kaldırdı. Bu nedenle gol ilk başta geçerli sayılmayacak gibi görünüyordu.

Gol, duran top pozisyonundan doğdu. Antonee Robinson’ın kullandığı serbest vuruş, ceza sahası kenarındaki Sergiño Dest’e ulaştı; Dest’in vuruşu bir oyuncuya çarparak havaya yükseldi. Freeman en hızlı tepkiyi verdi ve yakın mesafeden kafayla golü attı.

VAR’ın müdahalesinin ardından gol geçerli sayıldı. Video hakem, top Freeman’a doğru gelirken onun ofsayt pozisyonunda olmadığını tespit etti (bu pozisyona aktif olarak katılmayan takım arkadaşı Folarin Balogun’un aksine); bunun üzerine gol geçerli sayıldı.

Bu durum, Google’ın dikkat çekici verilerine göre, Amerikalı izleyiciler arasında büyük bir kafa karışıklığına yol açtı ve izleyiciler toplu olarak “offside” kelimesinin anlamını aramaya başladı.

Bu gol, ABD için güçlü geçen ilk yarının hak edilen bir ödülü oldu. Teknik direktör Mauricio Pochettino’nun takımı, maçın başlangıcından itibaren hırslı bir izlenim bıraktı ve Avustralya’yı sık sık baskı altına aldı. Socceroos, bu baskı altında oyun kurmakta gözle görülür bir zorluk yaşadı ve Cameron Burgess’in kendi kalesine attığı golle maçın erken dakikalarında geriye düştü.







