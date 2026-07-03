Amerika'ya kaçtı... Dünya Kupası'ndan erken elenmesinin ardından bir teknik direktör ölüm tehditleri alıyor

2026 Dünya Kupası'ndan erken elenmesinin ardından şiddetli öfke dalgası ve hayatına yönelik tehditler üzerine görevinden istifa eden Güney Kore Milli Takımı teknik direktörü Hong Myung-bo, ülkesine döndükten sadece iki gün sonra ABD'ye gitti.

Hong, “Taeguk Savaşçıları” olarak bilinen milli takımın erken çöküşüne sahne olan turnuvada ilk turda elenmesinin ardından görevinden istifa etmişti. Uluslararası basın haberlerine göre, Seul’e döner dönmez öfkeli taraftarlar tarafından düşmanca karşılandı ve kendisine doğrudan tehditler yöneltildi.

Fransız RMC kanalı, 55 yaşındaki teknik direktörün, dönüşünden 48 saat bile geçmeden Los Angeles’a gitmek üzere Incheon Uluslararası Havalimanı’nda görüldüğünü vurguladı; bu hamle, artan baskı ve güvenlik tehditlerinden geçici bir kaçış olarak değerlendirildi.

Milli takımın ülkeye varış anlarında teknik direktöre yönelik öfkeli tezahüratlar yaşandı; taraftarlar hoparlörler aracılığıyla hakaret içeren sloganlar attı. Bu manzara, erken elenmenin yarattığı öfkenin boyutunu yansıtıyordu.

Ayrıca medya haberlerine göre, halkın hoşnutsuzluğunun artmasıyla birlikte Kore’nin başkentinde teknik direktöre karşı afişler asıldı ve bazı dükkanlar onun girişini engelledi.

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Gergin ortama rağmen, Hong, şapka ve maske takmış halde, yorgun bir ifadeyle basının karşısına çıktı. Takım içindeki herhangi bir anlaşmazlığın sonuçların kötüleşmesine katkıda bulunduğunu reddetti ve bir oyuncunun disiplin ihlali nedeniyle kadrodan çıkarıldığına dair iddiaları da yalanladı.

Kısa açıklamalarında Hong, “Söyleyeceklerim var, ancak bu hikaye daha sonra anlatılacak” dedi.

Son Heung-min ve Lee Kang-in liderliğindeki Güney Kore milli takımı, turnuvaya Çek Cumhuriyeti’ni 2-1 yenerek başlamış, ancak ardından Meksika ve Güney Afrika’ya karşı arka arkaya 1-0’lık yenilgiler alarak turnuvadan erken elenmişti.

Bu başarısızlık, aynı teknik direktörün 2014 Dünya Kupası’ndaki deneyiminin bir tekrarı niteliğindeydi; bu durum, onun istifasını sunmasına ve turnuvadan elenmenin “tüm sorumluluğunu” üstlenmesine neden olmuştu.