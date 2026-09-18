Genç savunma oyuncusu Noahkai Banks, ABD Millî Takımı'nı temsil etmeyi resmen bırakıp uluslararası kariyerinde Almanya Millî Takımı'nın formasını giymeyi tercih ederek Amerikan projesine ağır bir darbe indirdi.

Alman Futbol Federasyonu bugün, cuma günü, daha önce ABD genç millî takımlarını temsil eden oyuncuyu futbol sadakatini değiştirmeye ikna etmeyi başardığını duyurdu. Söz konusu transfer, Alman futbolu için büyük bir kazanç olarak değerlendiriliyor.

19 yaşındaki Banks çifte vatandaşlığa sahip; Alman bir anne ile Amerikalı bir babanın oğlu olan oyuncu, ABD'ye bağlı Hawaii Adası'nda doğdu ancak henüz bebekken ailesiyle birlikte Almanya'ya döndü ve o günden bu yana orada büyüdü. Sekiz yaşında Augsburg kulübünün akademisine katıldı ve buradaki kademelerden geçerek A takıma kadar yükseldi.

Genç savunmacı, 2023'te 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda ABD forması giymiş, hatta Eylül 2025'te ABD A Millî Takımı ile bir antrenman kampına katılmıştı. Bu durum, kararını Mauricio Pochettino önderliğindeki teknik heyet için bir şok hâline getirdi; Pochettino daha geçen hafta, oyuncuyla hâlâ iletişim hâlinde olduğunu ve geleceğine dair kararını beklediğini teyit etmişti.

Almanya 21 Yaş Altı Millî Takımı'nın teknik direktörü Antonio Di Salvo, Banks'in Almanya'yı temsil etmeye söz veren tek isim olmadığını, ona çifte vatandaşlığa sahip Tunuslu forvet Louis Ben Farhat'ın da katıldığını açıkladı.

Di Salvo, resmî bir açıklamada şunları söyledi: "Bir süredir onlarla iletişim hâlindeydik ve çabalarımızı onlara yoğunlaştırdık. İkisi için de Almanya ile geleceğe dönük bir plan oluşturabilmemiz ve onların bunu kabul etmesi beni sevindiriyor."

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Bu karar, Alman Bundesliga'sında Augsburg ile üçüncü sezonuna henüz başlamış olan oyuncu için özel bir zamana denk geliyor. Banks tüm kulvarlarda 35 maça çıktı ve bir gol kaydederek kendini Almanya'nın yükselen en dikkat çekici savunma yeteneklerinden biri olarak kanıtladı.