Voetbalzone, Dünya Kupası maçları sırasında ara sıra ilginç bilgiler paylaşıyor. Giovanni Reyna, Cuma gecesi ABD’nin rahat galibiyetini güzel bir golle taçlandırdı. Borussia Mönchengladbach’ın orta saha oyuncusu, Giovanni van Bronckhorst’un adını taşıyor.

Nasıl oldu bu? Babası Claudio, 1999'dan 2001'e kadar iki yıl boyunca Rangers'ta Van Bronckhorst ile birlikte oynadı.

Van Bronckhorst daha sonra Arsenal'e transfer olurken, Reyna senior Sunderland ile sözleşme imzaladı. İkili, İngiltere'de de arkadaşlıklarını sürdürdü.

Reyna, Sunderland'da doğduğunda Van Bronckhorst'un adını aldı. O dönemde, daha sonra 106 kez milli forma giyecek olan Van Bronckhorst, FC Barcelona ve Hollanda milli takımında sonradan kazanacağı statüye henüz sahip değildi.

Van Bronckhorst, 2022'de bir basın toplantısında, adaşıyla iyi bir ilişkisi olduğunu söyledi. "Gio'yu doğduğu günden beri tanıyorum, bu yüzden onunla hem arkadaş olarak hem de oyuncu olarak özel bir bağım var."

"Genç bir çocukken Feyenoord'un altyapısında antrenman yapmak için Hollanda'ya geldi, yani bizim evimizdeydi ve biz de onun şu anda olduğu oyuncu haline gelmesine yardımcı olmaya çalıştık. Her zaman iletişim halinde kaldık ve yılda en az bir kez görüşüyoruz," dedi Van Bronckhorst.

Reyna şu anda 23 yaşında, Gladbach'ın orta saha oyuncusu ve ABD milli takımında 39 kez forma giymiş bir oyuncu. Paraguay'a karşı (4-1 galibiyet) ABD'nin son golünü o attı.