Suudi basınında yer alan haberler, Hilal forması giyen Uruguaylı forvet Darwin Nunez'in geleceğine dair sürpriz bir gelişmeyi ortaya çıkardı; oyuncu, mevcut dönemde takımdan ayrılmak istediğini belli etti.

Suudi Arabistan menşeli "Al-Youm" gazetesi, Nunez'in gelecek sezon başından itibaren yeni bir deneyim yaşama isteği doğrultusunda Hilal yönetimiyle sözleşmesini karşılıklı olarak feshetme ihtimalini görüştüğünü, ayrıca durumunu öğrenmek isteyen bir Amerikan kulübünden temas aldığını aktardı.

Bu bağlamda güvenilir gazeteci Ben Jacobs, "X" platformundaki hesabından, Amerikan kulübü Atlanta United'ın Hilal'in forvetini kadrosuna katmak için ilk temaslara başladığını doğruladı.

Jacobs sözlerine şöyle devam etti: "Nunez, sözleşmenin karşılıklı feshi konusunu Hilal ile gerçekten görüştü; ancak şu ana kadar kulüple hâlâ geçerli bir sözleşmeye bağlı durumda."

Bu gelişme, Nunez'in Hilal'in teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi'nin planları dışında kalmasının ardından geldi. Inzaghi, oyuncunun mevcut transfer döneminde ayrılmasına onay verdi.

Öte yandan Hilal, teknik ekibin talebi üzerine hücum hattını güçlendirmek amacıyla büyük bir forvet transferi için harekete geçti.