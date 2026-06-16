İran milli takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Belçika ile oynayacağı merakla beklenen maçtan birkaç gün önce, bir oyuncusunun sakatlık veya ceza ile ilgili olmayan idari nedenlerden dolayı kadroda yer alamama tehlikesiyle karşı karşıya kalmasıyla beklenmedik bir darbe aldı.

Fransız Haber Ajansı'nın aktardığı İran kaynaklı haberlere göre, İran milli takımının kanat oyuncusu Mehdi Tarabi, ABD'ye giriş vizesi ile ilgili bir sorun nedeniyle Belçika maçına yetişememe riskiyle karşı karşıya.

İran'ın maçları ABD topraklarında oynanacak, ancak İran ve ABD arasındaki siyasi gerginlikler nedeniyle takım, Meksika'nın Tijuana kentinde kamp kurdu. Takım, maç günleri için ABD'ye seyahat edecek ve ardından tekrar Meksika'ya dönecek.

Haberlere göre Tarabi, tek girişli vize aldı. Bu da, 2-2 berabere biten Yeni Zelanda maçının ardından ABD'den ayrılır ayrılmaz vizesinin geçerliliğinin sona ereceği anlamına geliyor. Oysa heyetin diğer üyeleri çok girişli vizeye sahip.

Bu durum, İran milli takım kampında gerçek bir krize dönüştü, özellikle de oyuncu, Belçika ile oynanacak bir sonraki maça katılmak için ABD'ye tekrar giremeyebilir.

Haberlere göre İran Futbol Federasyonu, beklenen maçtan önce krizi çözmek umuduyla oyuncu için yeni bir vize almak üzere acil adımlar atmaya başladı.

Yeni vizenin akıbeti resmi olarak açıklanmasa da, İran haber ajansı, Tarabi dahil tüm heyet üyelerinin Yeni Zelanda ile 2-2 biten heyecan verici beraberliğin ardından ABD'den ayrılıp Meksika'ya döndüklerini belirtti.

Bu kriz, İran kampından turnuva boyunca milli takımın karşılaştığı lojistik koşullarla ilgili tekrarlanan eleştirilerin ardından geldi.

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