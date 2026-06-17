Amerika'da... Faslı yıldız, yeni kulübünde sağlık kontrolünden geçiyor

Hollanda’nın PSV Eindhoven takımında ve Fas milli takımında forma giyen yıldız oyuncu İsmail El-Sebari, Bayern Münih’e transferini tamamlamaya bir adım kaldı.

"France Presse" ajansına göre, "Yahoo Sport" sitesinin aktardığına göre, 25 yaşındaki çok yönlü forvet, transfer öncesinde dün Salı günü ABD'nin New Jersey kentindeki Fas milli takım kampında sağlık kontrolünden geçti.

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Muayeneye, aynı zamanda Alman milli takımıyla da çalışan Bayern Münih doktoru Yoshin Han da katıldı.

Basında yer alan haberlere göre, Bavyera devi ve PSV Eindhoven, toplam değeri yaklaşık 55 milyon avro olan bir anlaşmaya varmış ve Sebari'nin 2031 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalaması öngörülmüştü.

Sebari, Fas milli takımıyla Dünya Kupası'na muhteşem bir başlangıç yaptı ve Grup C'nin ilk maçında Brezilya ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmada Atlas Kartalları'nın golünü attı.

Hatırlanacağı üzere, Bayern Münih geçmiş yıllarda Fas milli takımından bir başka yıldızı da kadrosunda barındırmıştı: şu anda Manchester United’da forma giyen sağ bek Nasir Mezraoui.