Suudi Arabistan U17 Milli Takımı, U17 Dünya Kupası'na Uruguay karşısında aldığı heyecanlı bir yenilgiyle başladı ve A Milli Takım'ın ABD, Kanada ve Meksika'daki Dünya Kupası anılarını yeniden akıllara getirdi.

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Suudi Arabistan U17 Milli Takımı, U17 Dünya Kupası D Grubu ilk haftasında bugün (perşembe) Katar'ın başkenti Doha'daki Aspire Zone Stadı'nda karşılaştığı Uruguay'a 2-3 yenildi.

Suudi Arabistan adına skoru 38. dakikada Faris Bushaqra açtı. Bushaqra, kullandığı penaltıda topu ustaca kaleci Luis Machin'in ağlarına gönderdi.

Ancak Uruguay forması giyen Pablo Barreiro, ilk yarının normal süresinin bitimine iki dakika kala skoru eşitlemeyi başardı. Barreiro, Suudi savunmasından ceza sahası çizgisinde seken topu değerlendirerek sert bir vuruşla kaleye gönderdi ve kaleci Abdullah Al-Mas müdahalede hata yaptı.

Fakat Faris Bushaqra parlamaya devam etti ve 58. dakikada Suudi Arabistan'ı yeniden öne geçirdi. Bushaqra bu golü, hakemin video incelemesinin ardından Suudi Arabistan lehine verdiği bir başka penaltıdan buldu.

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68. dakikada Suudi Arabistan'ın bir başka hatası Uruguay'ın beraberlik golüne yol açtı. Suudi Arabistan'ın oyuncusu Jawad Al-Hashem, topu yanlışlıkla kendi kalesine gönderdi.

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Uruguay'ın nakavt darbesi maçın bitimine sadece 4 dakika kala, 86. dakikada geldi. Facundo Rodríguez, Latin Amerika ekibinin üçüncü golünü kaydetti.

Facundo golü ilginç bir şekilde attı. Oyuncunun çok uzak mesafeden yaptığı şutta Suudi kaleci Abdullah Al-Mas topu hatalı bir şekilde kurtarmaya çalıştı ve top beklenmedik biçimde ağlarla buluştu.

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Bu yenilginin ardından Suudi Arabistan U17 Milli Takımı, puansız olarak D Grubu'nda üçüncü sıraya yerleşti ve dördüncü ve son sıradaki Haiti'nin ancak averajla önünde kaldı.

Öte yandan Uruguay, 3 puanla aynı grupta ikinci sıraya yükseldi ve lider Fransa'nın averajla gerisinde yer aldı.

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Fransa U17 Milli Takımı da bugün (perşembe) oynanan grup maçında Haiti'yi 3-1 yenerek liderliğe yerleşmişti.

Suudi Arabistan U17 Milli Takımı'nın bir sonraki maçı önümüzdeki pazar günü Fransa ile olacak. Suudi ekibinin bir üst tura yükselme şansını korumak için bu maçtan olumlu bir sonuçla ayrılması gerekiyor.

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Bu maç, Suudi Arabistan'ın ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk karşılaşmasının anılarını yeniden akıllara getirdi. Suudi Arabistan o turnuvada geçen 16 Haziran'da Uruguay ile karşılaşmıştı.

O maç 1-1 berabere sona ermişti. Suudi Arabistan, Abdulelah Al-Amri'nin 41. dakikada attığı golle öne geçmiş ve bu üstünlüğü, Maximiliano Araújo maçın bitimine 10 dakika kala skoru eşitleyene kadar korumuştu.

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Bu karşılaşma, Suudi Arabistan'ın ABD, Kanada ve Meksika'daki Dünya Kupası'nda sergilediği en iyi performans olarak öne çıkmıştı. Suudi ekibi ardından İspanya'ya 4-0 yenilmiş, Yeşil Burun Adaları ile de golsüz berabere kalmıştı. Suudi Arabistan, H Grubu'nu yalnızca 2 puanla son sırada tamamlayarak Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmişti.