Amatör ligden İtalya'nın zirvesine: Junior Messias ligde kalacak

Serie A'ya veda eden Crotone'nin yıldızı, Torino'nun transfer listesindeki ilk isim oldu.

Serie A'ya veda eden Crotone'nin Brezilyalı yıldızı Junior Messias gösterdiği performansla takımının düşmesine rağmen ligde kalacak gibi görünüyor.

Bu sezon forma giydiği 36 lig maçında dokuz gol atan 30 yaşındaki oyuncunun Torino'nun transfer listesine girerken, Football Italia'da yer alan haber göre Ivan Juric yıldız oyuncuyu yeni takımındaki ilk transfer hedefi olarak belirledi.

İtalya'da 24 yaşına dek amatör kümede oynayan Messias, 2015'te Serie D'ye transfer olmuş ve burada sergilediği futbolla dikkatleri üzerine çekmişti. 2018-2019 sezonunda Serie C takımlarından Gozzano forması giyen Messias, burada sergilediği futbolla Serie B'de yer alan Crotone'ye transfer olarak basamakları hızla çıkmıştı.

Crotone forması giydiği ilk sezonda 34 maçta 6 gol ve 4 asistle oynayan yıldız oyuncu takımının Serie A vizesi almasında başrolü oynarken, Serie A'da da üst düzey performansını sürdürmeyi başardı. Bu sezon attığı dokuz golün yanı sıra dört de asist yapan Messias'ın takımıyla 2024 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

Editör yorumu

Messias'ın 24 yaşından sonra başardıkları futbola tutkuyla bağlı her insana ilham vericek cinsten.

Bununla birlikte özellikle Türk kulüplerinin transfer politikasını sorgulamasını da gerektirebilir. 24 yaşında İtalya'da amatör kümede oynayan bir oyuncunun Avrupa futbolunun zirvesinde de üst düzey oynayabilecek yeteneğe sahip olması, belki alt liglerdeki yetenek taramalarına daha fazla yoğunlaşılmasını gerektirebilir.

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