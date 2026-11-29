Eski İngiliz hakem Mark Halsey, Premier Lig'in 12. haftasında Emirates Stadyumu'nda 2-2 sona eren Arsenal-Manchester City maçında VAR'ın Manchester City lehine penaltı vermeme kararını eleştirdi. Halsey, Arsenal forveti Viktor Gyökeres'in karşılaşmanın son anlarında topu kasıtlı olarak eliyle durdurduğunu savundu.

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Maçın son dakikalarında tartışmalı bir pozisyon yaşandı : Manchester City savunmacısı Joško Gvardiol bir ortaya yükselerek kafayla Arsenal kalesine vurdu, ancak top Gyökeres'in eline çarptı. Londra ekibinin forveti böylece Manchester City'yi galibiyet golünü getirebilecek tehlikeli bir fırsattan mahrum bıraktı.

Hakem John Brooks oyun akarken pozisyonu net bir şekilde göremedi. VAR hakemi Darren England pozisyonu incelemek için devreye girdi, ancak Gyökeres'in kolunun doğal bir pozisyonda ve bükülü olduğuna karar vererek orta hakemi monitöre çağırmadı.

Halsey ise bu yorumu kabul etmedi. Eski hakem, Arsenal forvetinin kollarını topa doğru hareket ettirdiğini ve elinin pozisyonunun doğal olmadığını, bu nedenle Manchester City lehine penaltı verilmesi gerektiğini savundu.

Eski hakem, The Sun gazetesine şunları söyledi: "Emirates Stadyumu'nda ne maç izledik, bu Premier Lig için bir gurur kaynağı."

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Halsey şöyle ekledi: "Ancak uzatma dakikalarında, Gyökeres Gvardiol'un kafa vuruşunun ardından açık bir şekilde elle oynayınca büyük bir tartışma yaşandı."

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Halsey sözlerini şöyle sürdürdü: "Topun ağlara gittiği açıktı ve bence Gyökeres kollarını açıkça topa doğru hareket ettirdi."

Ardından şunları söyledi: "Kolları doğal olmayan bir pozisyondaydı. John Brooks'un bütün o oyuncuların arasında bunu görmesi çok zor."

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Eski İngiliz hakem, VAR odasındaki kararı nedeniyle Darren England'a sert eleştiriler yöneltti: "Aman Tanrım, Darren England, VAR'da ne yapıyorsun? Bu açık bir penaltı, elle oynama."

Halsey devam etti: "Darren England, John Brooks'a pozisyonu incelemesini önermeliydi. Eminim penaltı verirdi."

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Pozisyonun başka bir yoruma açık olmadığına inandığını vurgulayan Halsey, şöyle ekledi: "Bu, göreceğiniz en net elle oynamalardan biri. Kasıtlı bir elle oynama."

Halsey, Gyökeres'in kol pozisyonunun nasıl doğal kabul edildiğini sorgulayarak itirazını şu sözlerle tamamladı: "Bu nasıl doğal bir pozisyon olabilir? Ne yaptığını çok iyi biliyor."

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Bu beraberliğin ardından Arsenal 29 puanla Premier Lig'deki liderliğini korurken, Manchester City puanını 23'e çıkararak ikinci sırada yer aldı. İki takım arasındaki fark, aralarındaki maçın ardından 6 puan olarak kaldı.