Aston Villa, Villa Park'ta yeni bir sözleşmeye imza atan Amadou Onana'nın uzun vadeli geleceğini güvence altına aldı. Belçika millî takımının orta saha oyuncusu, ciddi bir diz sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak olmasına rağmen kulübe bağlılığını sürdürme kararı aldı.

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Onana geleceğini Villa Park'a bağladı

Aston Villa, Onana'nın kulüpteki süresini uzatacak yeni bir sözleşme imzaladığını resmen doğruladı. Eski Everton oyuncusu, 2024 yazında yaklaşık 50 milyon sterlinlik bir transferle Batı Midlands'a gelmişti.

Önceki sözleşmesinin süresi 2029'a kadar dolmayacaktı. Ancak bu yeni anlaşma, Unai Emery'nin uzun vadeli projesinde kilit isimlerden biri olmaya devam etmesini güvence altına aldı.

Sakatlığın yarattığı zorlukları aşmak

Yeni sözleşme haberi, uzun süredir sahalardan uzak olan Onana için kişisel açıdan zor bir dönemde geldi. Orta saha oyuncusu, Dünya Kupası'nda Belçika forması giyerken ağır bir ön çapraz bağ sakatlığı yaşadı ve bu sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyemedi.

Yokluğuna rağmen Aston Villa, ona daha iyi koşullar sunarak iyileşeceğine ve gelecekte takım için önemli bir rol oynayacağına duyduğu güçlü güveni gösterdi. Kulüp, yaz transfer döneminde Onana'nın yokluğunu telafi etmek için harekete geçerek Joao Gomes'i Wolves'tan kadrosuna kattı ve Leon Goretzka'yı bedelsiz transferle renklerine bağladı.

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Geleceğin temelleri atılıyor

Onana, son aylarda Aston Villa'ya bağlılığını yeni sözleşmeyle gösteren kilit isimler listesine katıldı. George Hemmings ve Victor Lindelof da kısa süre önce Premier League ekibiyle sözleşmelerini uzatmıştı.

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Emiliano Buendia'nın da Villa Park'taki süresini uzatması bekleniyor. Kulüp, aynı zamanda teknik direktör Unai Emery'nin yeni sözleşmesini sonuçlandırmak için çalışıyor.

Onana'nın Villa Park'taki etkisi

Emery'nin takımında 72 maça çıkan Onana, yedi gol attı. Aston Villa'nın ülke futbolunda ve Avrupa'da en üst düzeyde mücadele ettiği dönemde 2025-26 Avrupa Ligi kupasını kazanmasına da katkıda bulundu.

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Aston Villa, Premier League'de 13 puanla 10. sırada yer alıyor. Emery'nin takımı, cumartesi günü Sunderland'i ağırladıktan sonra salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşmak üzere Türkiye'ye gidecek.