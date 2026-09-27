Klopp, ARD'ye yaptığı açıklamada, maçın bitiş düdüğünün ardından soyunma odasında oyuncularına "çok şey" söylediğini belirtti ve pazar akşamı Augsburg'daki acı ev sahibi prömiyeriyle ilgili şunları söyledi: "Bu da sürecin bir parçası. İlk 11, çok sayıdaki değişiklik; bunların hepsi yüzde 100 benim sorumluluğumda. Derinde bekleyen Yunanistan'ı tamamen dağıtamayacağımız belliydi. Bugünkü maçı farklı kazanamamayı ya da hiç kazanamamayı kabul edebilirdim. Ama bunu kaybetmemeniz gerekir. Yine de kaybettik."

Klopp, perşembe günü Hollanda'da alınan 1-1'lik beraberliğe kıyasla ilk 11'inde beş değişiklik yaptı. Marc-Andre ter Stegen, Nico Schlotterbeck ve Nadiem Amiri'nin yerine Alexander Nübel, Yann Aurel Bisseck ve ilk kez forma giyen Bambase Conte ilk 11'de başladı.

"Bir haftadır birlikteyiz, savunma yapan bir rakiple karşılaşıyoruz, yeni bir araya gelmiş bir takımız; o zaman oturmuş oyun düzenimiz olması gerekiyor" diyen Klopp, bir yandan takımını savundu, ancak aynı zamanda kendi oyun planının sahaya çok seyrek biçimde kararlılıkla yansıtıldığını da eleştirdi.

Yeni DFB teknik direktörü, olumlu nokta olarak ikinci yarının ilk 15 dakikasını öne çıkardı ve bunun kendi adına "pozitif öne çıkan bölüm" olduğunu söyledi. "Orada rakibin ne yaptığını biliyorduk, takımı buna göre hazırlamıştık ve oyun düzeni vardı" diyerek takımını öven Klopp, şöyle devam etti: "Ama sonrasında bunu artık yapmadık. Nedenini ben de henüz bilmiyorum."

DFB takımı: Kötü başlangıca rağmen Jürgen Klopp'a umut veren ne?

Klopp, Almanya Milli Takımı'nın başında çıktığı ilk iki maçta bir beraberlik ve bir yenilgiyle gelen başarısız başlangıca rağmen geleceğe hâlâ büyük bir güvenle bakıyor: "Kötü bir başlangıç, kötü bir sondan daha iyidir. Her şey bir araya gelecek, çünkü doğru şeyleri yaptığınızda bu hep olur. Ve biz doğru şeyleri yapıyoruz."

Kaleci Nübel ise önündeki oyuncuların sadece "bir ya da iki fırsat" üretebildiğinden yakındı. "Bugün ceza sahası içinde hiç şut atamadık. Topa, ihtiyaç duymadığımız bölgelerde çok sahip oluyoruz. Yunanistan da sonra iki ya da üç kez kontra atağa çıkıyor ve iki fırsat buluyor. Seken şut da sonra gol oluyor. Kaleye çok az şut atıyoruz ve rakip bu kadar derinde durduğunda iş zorlaşıyor" diyen Beşiktaş kalecisi, dördüncü milli maçına çıktı.

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"Bizim adımıza iyi bir performans değildi" diyen kaptan Joshua Kimmich de hayal kırıklığı yaratan bir değerlendirme yaptı. Bayern Münih'in orta saha oyuncusu, "Derin savunma bloğuna karşı zorlandık. Genel olarak fazla statiktik, yeterince yaratıcı değildik" ifadelerini kullandı. Kimmich, 74. dakikada Dimitrios Kourbelis'in Yunanistan'a coşkuyla kutlanan galibiyet golünü attığını da izlemek zorunda kaldı. "Hareketliliğimiz çok azdı, aklımıza çok az şey geldi. Bana göre 0-0 adil olurdu; maçı kaybetmemiz ise gerçekten çok talihsiz" değerlendirmesinde bulundu.

31 yaşındaki oyuncu, Klopp'un aday kadrosuna çağırdığı ve bu milli ara dönemindeki iki Nations League maçını daha oynayacak ikinci kadroda artık yer almıyor. Almanya perşembe günü Münih'te Sırbistan'a karşı telafi fırsatı bulabilir, gelecek pazar ise Yunanistan'daki rövanş maçı oynanacak. 2004 Avrupa şampiyonu, Nations League A Ligi 2. Grup'ta ilk iki maçtan topladığı altı puanla lider durumda, DFB takımı ise bir puanla üçüncü sırada yer alıyor.