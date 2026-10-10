"Bu benim aptalca bir hatamdı, topu soluma çekmem gerekiyordu çünkü sağdan iki kişi üzerime geliyordu. Basitçe farklı bir karar vermem gerekiyordu" dedi Bayern Münih'in 40 yaşındaki kalecisi, Augsburg deplasmanındaki 2-2'lik (0-1) maçın ardından.

Neuer, tüyler ürperten top kaybıyla Robin Fellhauer aracılığıyla FCA'nın yalnızca 8,4 saniye sonra Bundesliga tarihinin en hızlı golünü atmasına olanak sağladı. "Önce kendi içime dönmem, derin bir nefes almam gerekti ve tabii ki maçı çevirebileceğimize dair hâlâ umudum vardı. Bence fırsatlarımız oldu ama ne yazık ki onları değerlendiremedik" dedi Neuer.

Manuel Neuer, Augsburg'da yedikleri ikinci golü nasıl açıklıyor?

Ancak gerçek şu ki Neuer, Rodrigo Ribeiro'nun attığı 1-2'lik golde de (64.) iyi bir görüntü vermedi, her ne kadar Sky'a "İkinci golde çaresizim" dese de.

Calvin Brackelmann'ın şutunda Bayern kalecisi topu yana sektirdi, Ribeiro da dönen topu tamamladı. "Sert bir şuttu, kontrol etmemin mümkün olmadığı zor bir toptu. Onu dışarıya doğru çeliyorum ve sonra yine geriye düşüyoruz, o da sadece topu ağlara gönderiyor" ifadelerini kullandı Neuer.

Teknik direktör Vincent Kompany'den ise hiçbir suçlama gelmedi. "Bunu değiştiremez ya da güzelleyemezsiniz. Eğer 20 yaşındaki bir kaleci olsaydı, teknik direktör olarak şimdi biraz işiniz olurdu. Ama Manu bununla nasıl başa çıkması gerektiğini biliyor. Üzücü ama takım olarak biz her zaman birlikteyiz" dedi Kompany.