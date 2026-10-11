"Alzheimer hastası": En-Nesyri, Senegalli yıldızın alay konusu olmasına neden oldu

Hilal'in Senegalli savunma oyuncusu Kalidou Koulibaly, Suudi Arabistan Roshn Ligi'nin sekizinci haftasındaki klasikoda İttihad'ın 3-2 kaybettiği maçın ardından eleştirilerin odağında kaldı. Kötü pozisyon alması, Faslı Youssef En-Nesyri'nin kaydettiği golün yaşandığı anda etkili oldu ve Hilal savunmacısının performansına yönelik alaycı yorumlar ile sert eleştiriler dalgası başladı.

En-Nesyri'nin golü 22. dakikada geldi. Faslı oyuncu, Marwan Al-Sahafi'den gelen muhteşem pası değerlendirdi ve kaleci Yassine Bounou'yu şaşırtan güçlü bir şut çıkararak İttihad'ı maça geri döndürdü.

Ancak o pozisyon, Faslı forvetin golü bulmasıyla sınırlı kalmadı; Koulibaly'nin savunmadaki duruşuna da uzandı. Zira En-Nesyri, onun markajından kurtulmayı ve şut çekmeye uygun alanda topa ulaşmayı başardı.

Abdullah Falatah'tan Koulibaly'ye ateş

Spor medyası mensubu Abdullah Falatah, klasikoda Hilal'in performansını eleştirdi ve İttihad teknik direktörünün maç yönetiminin istenen seviyede olmadığını değerlendirdi. Ayrıca savunmadaki hataları nedeniyle Koulibaly'ye de sert bir şekilde yüklendi ve oyuncunun saha içindeki konsantrasyon düşüşünü tanımlamak için keskin bir ifade kullandı.

Suudi Arabistan'ın "Thmanyah" kanal ağındaki programında konuşan Falatah şunları söyledi: "İttihad teknik direktörünün bugünkü maç yönetimi iyi değildi. Koulibaly teknik alzheimer yaşıyor. İttihad teknik direktörü hücum hattında ikili oynatsaydı, İttihad daha fazla fayda sağlardı."

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Eleştiriler Falatah ile sınırlı kalmadı. Spor yorumcusu Abdo Atif de En-Nesyri'nin kaydettiği golün sorumluluğunu Hilal'in savunmacısına yükledi ve kötü pozisyon almanın İttihad forvetine topla buluşup kaleye şut çekme fırsatı verdiğini belirtti. Söz konusu pozisyon, rakibin hareketlerine karşı savunma organizasyonunda bir aksaklık olduğunu ortaya koydu.

En-Nesyri'nin golü Hilal savunmasıyla ilgili soru işaretlerini geri getirdi

Gol, Hilal'in savunma hattında tecrübe ve sağlamlığın en önemli unsurlarından biri olması beklenen Koulibaly'nin seviyesine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. Özellikle markajda ve ceza sahası içindeki hareketlere karşı yüksek konsantrasyon gerektiren büyük maçlarda bu beklenti daha da artıyor. Zira En-Nesyri tipi forvetler, pozisyon almadaki herhangi bir hatayı cezalandırmak için çok fazla fırsata ihtiyaç duymuyor; klasikoda da bu durum ortaya çıktı.

Hilal maçı 3-2 kazanmayı başarsa da bu şekilde gol yemek, eleştirenlere Senegalli savunmacının performansını sorgulamak için yeni bir fırsat verdi; özellikle de zirve yarışında bu karşılaşmanın taşıdığı önem göz önüne alındığında.

Öte yandan, herhangi bir oyuncunun performansının değerlendirilmesi tek bir pozisyona bakılarak yapılamaz; maç boyunca sergilediği seviyeye, hatalarını düzeltme kapasitesine ve savunma görevlerini yerine getirip getirmediğine bakılması gerekir.